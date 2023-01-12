Özrü kabahatinden büyük! Kılıçdaroğlu’nun Türk bayrağı kaldıran danışmanı Nuşirevan Elçi’den skandal savunma: Suçu röportaj verdiklerine attı

"BEN DE HABERLERDE GÖRÜNCE ÖĞRENDİM"

Mülakatın gerçekleştiği gün yoğun gündemimden dolayı hızlıca salona girip, bana gösterilen yerde oturarak mülakatı tamamlayıp, yetişmem gereken görüşmeler olduğu için yine hızlıca salondan çıktım. Ne röportaj öncesinde ne de sonrasında henüz yeni katıldığım partimin basın odasının düzenine ilişkin bir bilgim yoktur. Bu halde iddia olunan değişiklikten sorumlu tutulmam abesle iştigaldir. Tüm kamuoyu gibi ben de haberlerde okuyunca durumu öğrendim.

"BEN DEĞİL ONLAR KALDIRMIŞ"

Partimizin ilgili kişileri röportajı yapan basın kuruluşu ile görüşmüş, konu hakkında açıklama istemiş, kurum yetkilileri özür dileyerek söz konusu değişikliği kendilerinin yaptığını, sorumluluğun ve yanlışın kendilerine ait olduğunu belirtmişlerdir.