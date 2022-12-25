PKK bağlantılı Nuşirevan Elçi'yi başdanışman yapan Kılıçdaroğlu gayet mutlu: CHP'de çalışmak istiyorum diyeni geri mi gönderelim?
CHP Genel Başkanı HDPKK'lıların oylarını alabilmek için eski Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi’nin partiye katılmasına ilişkin herhangi bir tepki vermezken Elçi'nin PKK lehine paylaşımları ortaya çıkmıştı. Bu skandalın ardından Kayseri'de bir programa katılan Kılıçdaroğlu bir genç tarafından kendisine yöneltilen “PKK bağlantılı olan Nuşirevan Elçi’yi neden başdanışman yaptınız?” sorusuna cevabı “CHP’de çalışmak istiyorum diyeni geri mi gönderelim” oldu. Bu cevap CHP ile HDP arasındaki sözde gizli bağı da gözler önüne serdi. İşte detaylar...
2023 seçimlerine artık az bir süre kalırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusundaki isteği için attığı adımlar tartışılıyor.
3 Aralık'ta açıkladığı vizyon belgesi toplantısındaki ithal danışmanlar çok konuşulurken bir yandan da HDP'nin desteğini almak isteyen Kılıçdaroğlu, eski Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi'yi önce partisine katmış sonra başdanışman yapmıştı.
Elçi'nin PKK lehine paylaşımları ortaya çıktığı halde Kılıçdaroğlu'ndan söz konusu skandalla ilgili tek bir açıklama gelmemişti.
"CHP'DE ÇALIŞMAK İSTİYORUM DİYENİ GERİ Mİ GÖNDERELİM?"
Dün partisinin Kayseri programına katılan Kemal Kılıçdaroğlu, bir gencin "PKK bağlantılı olan Nuşirevan Elçi'yi neden başdanışman yaptınız?" sorusuna "CHP'de çalışmak istiyorum diyeni geri mi gönderelim" cevabını verdi.
KRİZ DİNMEK BİLMİYOR
Türkiye adım adım 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yürüyor. AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı adayını Başkan Erdoğan olarak ilan ederken, muhalefet cephesinde ise aday krizi yaşanmaya devam ediyor. 6'lı masa şuana kadar aday konusunda herhangi bir uzlaşıya varamadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta açık açık aday olmak istediğini dile getirmesine rağmen; İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kartlarını öne sürmesi masada dengeleri sarsıyor.
BİR DANIŞMAN DA KANDİL'İN DESTEĞİ İÇİN
Yurt dışından atadığı danışmanların yanı sıra yurt içinde de adaylık için elini güçlendirmek isteyen CHP lideri, HDP'nin desteğini sağlama almak için yeni bir hamle yaptı. Adaylık için HDP'nin desteğinin önemli olduğunu düşünen Kılıçdaroğlu, eski Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi'yi geçtiğimiz günlerde partiye kattı. HDP'nin desteğini daha da güçlendirmek için bir adım daha atan Kılıçdaroğlu, Elçi'yi kendisine "danışman" olarak atadı.
CHP'de sözde "Hukuki ve siyasi" konularda çalışma yapmak üzerine görevlendirilen Nuşirevan Elçi, açılım sürecinde PKK'ya verdiği desteğin yanı sıra FETÖ kumpaslarını da desteklemesiyle tanınıyor. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven ve terör örgütü PKK'yı simgeleyen paylaşımlarla da bulunan Elçi, Kandil'e yakınlığı ile biliniyor.
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