12 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İsviçre'den flaş karar! O bölgelerden gelen kişileri ülkeye almayacaklar

İsviçre'den flaş karar! O bölgelerden gelen kişileri ülkeye almayacaklar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.01.2023 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
ABONE OL
İsviçre’den flaş karar! O bölgelerden gelen kişileri ülkeye almayacaklar

İsviçre, Ukrayna ve Gürcistan'ın ayrılıkçı bölgeleri de dahil olmak üzere Rusya tarafından işgal edilen bölgelerden gelen kişilerin seyahat vizesini kabul etmeyeceğini açıkladı. Bu kararın arkasında, Rusya'nın, işgal ettiği Ukrayna ve Gürcistan'ın ayrılıkçı bölgelerinde yeni vatandaşlığa alma uygulamasına başlamasının olduğu belirtildi. İşte detaylar...

İsviçre, Ukrayna ve Gürcistan'ın ayrılıkçı bölgeleri de dahil olmak üzere, Rusya tarafından işgal edilen bölgelerden yeni verilen seyahat vizelerini kabul etmeyeceğini açıkladı.

O BÖLGELERDEN GELENLER KABUL EDİLMEYECEK

İsviçre hükümeti, Avrupa Birliğinin (AB), 8 Aralık 2022'de aldığı, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna toprakları ve Gürcistan'ın ayrılıkçı bölgelerinden verilen yeni Rus seyahat belgelerinin, vize ve Schengen bölgesine giriş için kabul edilmeyeceğine yönelik kararına katıldığını bildirdi.

İsviçre Federal Konseyinde alınan karar, Avrupa Birliği Konseyine iletilerek, uygulamaya girdi. Bu kararın arkasında, Rusya'nın, işgal ettiği Ukrayna ve Gürcistan'ın ayrılıkçı bölgelerinde yeni vatandaşlığa alma uygulamasına başlamasının olduğu belirtiliyor.

AB, bunu uluslararası hukuk ile her iki ülkenin toprak bütünlüğünün, egemenliğinin ve bağımsızlığının ihlali olarak görüyor. İsviçre geçen yıl eylülde, AB'nin, Rusya ile vize kolaylaştırma anlaşmasını feshetme kararına da katılmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA