13 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kemal Kılıçdaroğlu Almanya’ya gidiyor! Yarım kalan ziyaretini tamamlayacak

Kemal Kılıçdaroğlu Almanya’ya gidiyor! Yarım kalan ziyaretini tamamlayacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.01.2023 13:24
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na yönelik siyasi yasak kararı nedeniyle yarıda kesmek zorunda kaldığı Almanya ziyaretini tamamlayacak. Kılıçdaroğlu'nun en geç şubat ayında Berlin'de olması bekleniyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul Beşiktaş’ta başörtülü muhabire çirkin saldırı!
İstanbul Beşiktaş'ta başörtülü muhabire çirkin saldırı!
Kemal Kılıçdaroğlu Almanya’ya gidiyor!
Kemal Kılıçdaroğlu Almanya’ya gidiyor!
Çirkin gösteriye tepkiler artıyor
Çirkin gösteriye tepkiler artıyor
Ayasofya’nın müzeden camiye yolculuğu!
Ayasofya'nın müzeden camiye yolculuğu!
İsveç skandala neden sessiz?
İsveç skandala neden sessiz?
Kira alacakları için yeni dönem
Kira alacakları için yeni dönem
Sözleşmeliye kadro teklifinde flaş gelişme
Sözleşmeliye kadro teklifinde flaş gelişme
Türkiye Yüzyılı’nın eseri
Türkiye Yüzyılı’nın eseri
Bakan Ersoy A Haber’de
Bakan Ersoy A Haber'de
Türkiye Yüzyılı’nda kültür! İşte ülkede yapılanlar
Türkiye Yüzyılı’nda kültür! İşte ülkede yapılanlar
Başkan Erdoğan’ın avukatı A Haber’de
Başkan Erdoğan’ın avukatı A Haber'de
İsveç’teki PKK gösterisine suç duyurusu
İsveç'teki PKK gösterisine suç duyurusu
Daha Fazla Video Göster