CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun icazet ziyaretlerinde yeni durağı Almanya! ABD ve İngiltere'de FETÖ destekçileriyle görüşmüştü
2023 seçimleri öncesi ABD ve İngiltere'ye icazet seferleri düzenleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni durağı Almanya oldu. Daha önce gittiği ABD ve İngiltere'de FETÖ destekçileriyle görüşen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun programı merakla bekleniyor. Başkent Berlin'e geçen Kılıçdaroğlu'nun programlarına Jeremy Rifkin de katılacağı öğrenildi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14-17 Aralık tarihleri arasında Almanya'da gerçekleştireceği programlara katılmak üzere sabah saatlerinde Berlin'e gitti.
Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 08.30'da Berlin'e giden Kemal Kılıçdaroğlu'na Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre de eşlik etti. Kılıçdaroğlu'nun yeni atadığı Amerikalı danışmanı Jeremy Rifkin'in ise Almanya'dan programlara katılacağı öğrenildi.
KILIÇDAROĞLU'NUN ALMANYA PROGRAMI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya programının ana temasını endüstri dönüşümünün oluşturacağı belirtilirken, danışman Rifkin'in eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile başlattığı endüstriyel ve yeşil enerji dönüşüm hamlelerini yerinde gözlemleyeceği ve Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalar için önemli temaslarda bulunacağı ifade edildi.
Sektörel kuruluşların temsilcileriyle de toplantılar yapması planlanan Kılıçdaroğlu, üniversite, işgücü ve üretim süreçlerini yeni teknolojilerle birbirine bağlayan ve bu yolla akıllı endüstriye geçişi sağlayacak modelleri yerinde inceleyecek.
Almanya ziyaretinde ayrıca, sosyal devlet anlayışıyla oluşan refahın ve zenginliğin topluma yayılmasına dair deneyimleri de inceleyeceği vurgulanan Kılıçdaroğlu'nun, ziyaret boyunca üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve ekonomi alanında faaliyet gösteren kurum ve kişilerle de temaslar gerçekleştireceği kaydedildi.
İLK ABD ZİYARETİNDE FETÖ'CÜLERLE İLE TEMAS KURMUŞTU
Cumhurbaşkanı adaylığı için 6'lı masayı ikna etmeye çalışan Kılıçdaroğlu, Batı ile de ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor. Bu kapsamda 9-13 Ekim tarihleri arasında Washington'da olacak. Zamanlama açısından tartışmalara neden olan ziyaret için "icazet almaya gidiyor" denildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yunan tezlerini savunmasıyla tanınan Senatör Bernie Sanders ve öğrencilerle buluşacak. 2013 yılında ABD'ye giden Kılıçdaroğluı, 37 yıl sonra ABD'ye giden ilk CHP genel başkanı olmuştu.
Ana muhalefet lideri 17-25 Aralık darbe girişiminden kısa bir süre önce ABD'yi ziyaret ederek FETÖ'cülerle temas kurmuştu.
İNGİLTERE'DE FETÖ YANDAŞI AMBERİN ZAMAN'LA BİR ARAYA GELDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki temasları ve açıklanmayan kayıp zaman dilimiyle ilgili sır perdesi hala gizemini korurken, İngiltere'deki temaslar yeni bir tartışmaya konu oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ABD'nin ardından temaslarını bu kez İngiltere'de sürdürüyor. İngiltere'den önce gittiği ABD'de temaslarını tamamlamasının ardından kara yolu ile Pensilvanya üzerinden Washington'a giden Kılıçdaroğlu, ortadan kaybolduğu 8 saati "Hamburger yemeye gittik." diyerek geçiştirmişti.
Kılıçdaroğlu, çok konuşulan kayıp 8 saatin ardından şimdi de Londra'da Amberin Zaman'la bir araya gelmesiyle dikkat çekiyor.
AMBERİN ZAMAN'LA GÖRÜŞTÜ
Sık sık PKK ve Suriye'deki uzantılarına verdiği destekle gündeme gelen Amberin Zaman, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
"KILIÇDAROĞLU İLE SOHBET ETMEK ÇOK YÜREKLENDİRİCİYDİ"
Zaman, fotoğrafın altına "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Londra'da bir araya gelip sohbet etmek çok yüreklendiriciydi gerçekten. Her şey güzel olacak" notunu düştü.
2013'TE FETHULLAH GÜLEN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Amberin Zaman 2013 yılında FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'i ziyaret etmiş ve bu ziyaretin ardından "Gülen'i görmek tanımak istiyordum, soluduğu iklimi anlamak istiyordum." ifadelerini kullanmıştı.
Zaman öte yandan pek çok teröristle de görüşmüş hatta onlara minnet ettiğini de dile getirmişti.
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