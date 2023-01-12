Kemal Kılıçdaroğlu tehditlerini sürdürüyor! Bugün de SPK'yı hedef aldı: Pazartesi'ye kadar mühlet
Geçmişte öğretmenleri, iş insanlarını, çiftçileri, müteahhitleri, gazetecileri ve son olarak da dün Türk Silahlı Kuvvetleri komutanlarını tehdit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün de Sermaye Piyasası Kurulunu (SPK) hedef aldı. CHP lideri, "Pazartesi’ye kadar mühlet tanıyorum. Bu zor ekonomide kimsenin parasını arsıza, hırsıza yedirtmeyeceğim." ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala başvurduğu tehdit diline ara vermeden devam ediyor. Daha önce memurları ve bürokratları hedef alan Kılıçdaroğlu şimdi de Sermaye Piyasası Kurulunu (SPK) hedef aldı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN SPK'YA AÇIK TEHDİT: "SİZE PAZARTESİ'YE KADAR MÜHLET"
Twitter hesabından paylaşım yapan CHP lideri, "SPK'ya son kez çağrıda bulunuyorum; görevini yap, küçük yatırımcıyı koru. Pazartesi'ye kadar mühlet tanıyorum. Bu zor ekonomide kimsenin parasını arsıza, hırsıza yedirtmeyeceğim." ifadelerini kullandı.
SPK'DAN PİYASA BOZUCU EYLEMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI
SPK, geride kalan gün piyasa bozucu eylemlere karşı gözetim ve denetim faaliyetlerinin sürekli olarak yerine getirildiğini bildirmişti.
SPK açıklamasında, "Sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen, Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen işlemler, Kurulumuz ve Borsa İstanbul tarafından anlık takip edilirken, piyasa bozucu eylemlere karşı gözetim ve denetim faaliyetleri Kurulumuz tarafından sürekli olarak yerine getirilmektedir. Bu kapsamda, sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kurulumuz tarafından sorumlular hakkında cezai yaptırımlar uygulanacaktır." denilmişti.
KILIÇDAROĞLU'NUN TEHDİT AÇIKLAMALARI
Kılıçdaroğlu, tehdit ve iftira siyasetlerine bir yenisini daha eklemişti. Geçtiğimiz günlerde rekor üstüne rekor kıran borsayı, sosyal medya hesabından hedef alan Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve borsa yönetimini açıkça hedef göstermişti.
Doların Türk Lirası karşısında neden değer kazanmadığını sorgulayan ve milli para karşısında dövizi teşvik edercesine konuşan CHP lideri, geçtiğimiz aylarda da benzer provokasyonlara girişmiş; vali, hakim, savcı, memur ve bürokratları da açıkça tehdit etmişti.
Kılıçdaroğlu'nun son dönemde tehdit ettiği kesimlerden bazıları şöyle:
Hakim ve savcılar: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, imam hatiplilere hakaret edip, halkı kin ve düşmanlığa teşvik suçlamasıyla tutuklanan şarkıcı Gülşen üzerinden hakim ve savcıları hedef göstermişti.
Öğretmenler: Sözde özgürlükçü Kılıçdaroğlu, aynı fikirde olmadığı öğitimcilere püskürmüştü: "Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem."
Yatırımcılar: Kılıçdaroğlu defalarca projeleri hedef aldı. Projeler üzerinden yatırımcıları, bankaları tehdit etti, Atatürk Havalimanı'nda yapılacak olan Millet Bahçesi üzerinden tehditler savurdu. Projelerde görev alacak müteahttilere ağır hakaretler ve tehditler savurdu.
Valiler: "Valileri uyarıyorum; Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun. Devletin!"
Başkan Erdoğan'ın tercümanına tehdit: "NATO Liderler Zirvesi sırasında Başkan Erdoğan'ın tercümanlığını yapan Fatima Gülham Abushanab'ı açıkça tehdit eden Kılıçdaroğlu, "Erdoğan ne zaman diplomatik görüşmelerde çevirmen olarak yanına o hanım kızımızı aldıysa, ya milyonlarca kaçak sığınmacı ülkemize girdi ya da bedeli milletimize çok yüksek olan sözleşmelere imza attırdılar. Çevirmen hanım kızımızdan, yüzbinlerce Afgan sığınmacının ülkemize gelmesine yol açan o toplantıda Biden ile neler konuşulduğunu seçimlerden sonra devletimize açıklamasını talep edeceğiz."
İş dünyası, iş insanları: "AK Parti'yi destekleyen iş adamlarının şirketlerine el koyacağız; muhalefet etmeyen medya kuruluşlarının kapısına kilit vuracağız. Onlarla çalışan memurları işten atacağız. AK Parti'de görev yapanların mallarına el koyacağız."
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