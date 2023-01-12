12 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar! Suriye ve Rusya ile üçlü görüşme ne zaman?

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar! Suriye ve Rusya ile üçlü görüşme ne zaman?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.01.2023 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023
ABONE OL
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar! Suriye ve Rusya ile üçlü görüşme ne zaman?

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Suriye ve Rusya ile üçlü görüşme hakkında konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Şubat ayı başında bir görüşme olabilir." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA