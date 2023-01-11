ABD medyasından Türkiye'ye alçak iftira! Rusya ve Ukrayna'dan üst üste açıklamalar...
ABD merkezli Foreign Policy dergisinde Türkiye'nin Ukrayna misket bombası tedarik ettiği iftirasına yönelik Rusya ve Ukrayna'dan üst üste açıklamalar geldi. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar yaptığı açıklamada "Türkiye hakkında kötü imaj yaratmak için özel olarak üretilmiş bir haber." ifadelerini kullandı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise "Türkiye'ye ilişkin karşılıklı anlayışa, karşılıklı çıkara, karşılıklı saygıya dayanan ve karşılıklı olarak en zor problemleri müzakereye hazırlıklı olan ortaklık ilişkileri Türkiye ile bizi birleştiriyor." ifadeleriyle iddiaları yalanladı. İşte detaylar...
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Foreign Policy dergisinde yer alan bir haberde "Türkiye'nin Ukrayna'ya misket bombası tedarik ettiği" iddialarına yanıt verdi. Bodnar uluslararası hukukun misket bombası ve mühimmatını yasakladığını, ülkesinin Rusya'ya karşı verdiği savaşta uluslararası kurallara riayet ettiğini anlattı.
"RUS PROPAGANDASININ BİR PARÇASI"
Sözü edilen haberin, resmi kaynaklardan açıklama barındırmadığını ve bir çeşit dedikodudan ibaret olduğunu belirten Bodnar, iddianın "Rus propagandasının" bir parçası olduğuna inandığını ve bu şekilde Türkiye ile Ukrayna'nın hedef alındığını söyledi.
"TÜRKİYE HAKKINDA KÖTÜ İMAJ YARATILMAK İSTENİYOR"
Bodnar, "Bu iddia doğru değil ve tamamen reddediyorum. Bu, Türkiye ile Ukrayna ilişkilerinin altını oymak ve dünyada Ukrayna, Türkiye hakkında kötü imaj yaratmak için psikolojik ilişki silahı, bilgi ilişkisi silahı olarak üretilmiş bir haber." ifadelerini kullandı.
TUTUKLU DEĞİŞİMİ
Bodnar, Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Lubinets ile Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiana Moskalkova'nın Ankara'da yaptıkları görüşmelere ilişkin de değerlendirmelerde de bulundu.
Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) Ankara'da düzenlediğini toplantıda, Ukrayna Ombudsmanı Lubinets'in Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Moskalkova ile ayrı ayrı bir araya geldiğini anımsatan Bodnar, Lubinets ve Moskalkova'nın Ankara'daki ilk görüşmesini dün akşam yaptığını belirtti.
Bugün de ikili arasındaki görüşmenin devam ettiğini kaydeden Büyükelçi Bodnar, taraflar arasında konuşulması gereken çok fazla başlık olduğuna, görüşmelerde sivillerin hakları, tutuklu değişimi ve yaralıların durumu gibi birçok konunun ele alındığına işaret etti.
"TÜRKİYE'NİN BU SÜREÇTE ÖNEMLİ ROL OYNAYABİLECEĞİNE İNANIYORUZ"
Söz konusu görüşmelere ev sahipliği dolayısıyla Türkiye'ye minnettar olduklarını aktaran Vasyl Bodnar, şöyle devam etti:
"Türkiye'nin bu süreçte önemli rol oynayabileceğine inanıyoruz, çünkü var olan iletişime rağmen savaşan ülkeler (Ukrayna-Rusya) arasında tam güven yok. Türkiye, Ukrayna için güvenilir ortak ve Rusya ile iyi iletişimi var. Bu nedenle Türkiye'nin bu platformda önemli rol oynayabileceğine inanıyoruz."
Bodnar, Ankara'daki görüşmelerin ardından esirlerin veya sivillerin takas edilmesi konularını ele almak için çalışma gruplarının oluşturulması gibi bazı sonuçların gelecekte alınabileceğini söyledi.
Büyükelçi Bodnar, bu süreçleri yürütmesi gereken Uluslararası Kızıl Haç Komitesinin ise "görevini tam olarak yerine getirmediği" eleştirisinde bulundu.
RUSYA'DAN DA AÇIKLAMA VAR: SAHTE HABERLER
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin Ukrayna'ya misket bombası tedarik ettiği ile ilgili iddialar hakkında, "Bu haberlerin güvenilirliğinden bahsetmek zor. Biliyorsunuz ki güvenilir ve doğru haberlerden çok sahte haberler var." ifadesini kullandı.
Bu haberlerin güvenilirliğinden bahsetmenin zor olduğunu vurgulayan Peskov, "Biliyorsunuz ki güvenilir ve doğru haberlerden çok sahte haberler var. Bu nedenle tabii ki tüm bunları dikkatlice takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Peskov, Türkiye'nin Ukrayna'ya Bayraktar ve mühimmatlarını sevk ettiğinin bilindiğini belirterek, "Türkiye, NATO üyesi bir ülke olarak yükümlülüklere sahip ve diğer ülkelerle ikili ilişkilere sahip. Fakat aynı zamanda karşılıklı anlayışa, karşılıklı çıkara, karşılıklı saygıya dayanan ve karşılıklı olarak en zor problemleri müzakereye hazırlıklı olan ortaklık ilişkileri Türkiye ile bizi birleştiriyor." ifadesini kullandı.
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