ABD medyasından Türkiye’ye alçak iftira! Rusya ve Ukrayna’dan üst üste açıklamalar...

"TÜRKİYE'NİN BU SÜREÇTE ÖNEMLİ ROL OYNAYABİLECEĞİNE İNANIYORUZ"

Söz konusu görüşmelere ev sahipliği dolayısıyla Türkiye'ye minnettar olduklarını aktaran Vasyl Bodnar, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bu süreçte önemli rol oynayabileceğine inanıyoruz, çünkü var olan iletişime rağmen savaşan ülkeler (Ukrayna-Rusya) arasında tam güven yok. Türkiye, Ukrayna için güvenilir ortak ve Rusya ile iyi iletişimi var. Bu nedenle Türkiye'nin bu platformda önemli rol oynayabileceğine inanıyoruz."

Bodnar, Ankara'daki görüşmelerin ardından esirlerin veya sivillerin takas edilmesi konularını ele almak için çalışma gruplarının oluşturulması gibi bazı sonuçların gelecekte alınabileceğini söyledi.

Büyükelçi Bodnar, bu süreçleri yürütmesi gereken Uluslararası Kızıl Haç Komitesinin ise "görevini tam olarak yerine getirmediği" eleştirisinde bulundu.