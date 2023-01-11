Muhsin Yazıcıoğlu davasında flaş gelişme! O telefon görüşmesi dinlendi | Malzemeyi söken ve yakan ekipler var

Büyük Birlik Partisi'nin kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalara Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla dava açılan 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan bazıları katıldı. Farklı davalar nedeniyle cezaevinde bulunan aralarında FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanına suikast timinde yer aldıkları gerekçesiyle mahkum edilen ve bu dosyanın da sanıkları olan Davut Uçum ile Aydın Özsıcak'ın da olduğu 4 sanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Duruşmada, Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf, oğlu Furkan Yazıcıoğlu ile yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı dosyaya gelen belgeleri okudu. Duruşmada, sanık Yusuf Yiğit ile dosyanın tanığı A.E. arasında geçen telefon görüşmesinin kayıtları dinlendi.