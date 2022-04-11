Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili yeni gelişme! Helikopteri askeri jetle takip edildi iddiası! FETÖ’cü pilot ve Adil Öksüz detayı...

Olay günü, olay saatinden önce helikopterin Sivas'tan kalkıp Çağlayancerit'e geldiği sırada helikopterin yine askeri bir jetle takip edildiği savunulan dilekçede, şu tespitler yapıldı:

"Takip eden jetin pilotunun Ali Armağan adında bir pilot olduğu, bu pilotun FETÖ/PDY örgütüne mensup olduğundan yargılandığı, Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz'e 152 kez telefon görüşmesinin bulunduğu, Adil Öksüz'ün evindeki kitaplarda, eşinin parmak izi bulunduğu gözetildiğinde, Adil Öksüz'le yakın görüşme içerisinde olduğu ve bu pilotun yönetimindeki askeri jetin hem Çağlayancerit'e gelirken hem de kalktıktan sonra helikopteri takip ettiği anlaşılmaktadır. Bu hususun detaylandırılarak araştırılmasını, keza Sivas'tan Çağlayancerit'e geliş güzergahında o saatlere denk gelen radar karartılmasının olup olmadığını ve Ali Armağan'ın olay günü ve öncesinde hem telsiz üzerinden hem de telefon üzerinden kimlerle temasta bulunduğu, kalkış iznini kimin verdiği ile ilgili detay araştırma yapılmasını talep ediyoruz."

Talep edilen hususlarda yeniden araştırma yapılıp gerçek teknik verilere ulaşılarak, bütün tartışmaları oluşan haklı haksız algıları ortadan kaldıracak nitelikte bilimsel veriler ışığında bir rapor hazırlanması istenilen dilekçede, "Bütüncül bir soruşturmayla 'ana dava' olarak vasıflandırdığımız bu soruşturma dosyasında tespit edilen şüpheliler hakkında varsa suikastten, değilse, taksir ile gerçekleşmiş ise bütün sebep ve sonuçlarıyla açıklanan bir iddianamenin en kısa zamanda hazırlanmasını arz ve talep ederiz." ifadesi kullanıldı.

Ailenin avukatı Selami Ekici, dilekçede belirtilen eksiklikler tamamlanmadan alınacak bilirkişi raporunu kabul etmediklerini vurgulayarak, "Çünkü bu eksiklere rağmen verilecek rapor bilimsel bir rapor olmayacak, hatalı ve yanlış olacaktır. Özelikle dosyada bulunan bilgi ve belgeler FETÖ/PDY'nin hava kuvvetlerinde etkin olduğu dönemde dosyaya gönderilen bilgi ve belgelerdir. Bu bilgi ve belgelere göre hazırlanacak rapor olayı aydınlatmaktan ziyade karartmaya yönelik bir rapor olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.