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Son dakika: CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti'li Lütfü Türkkan için komisyon kuruldu! Dokunulmazlıkları kaldırılacak mı?

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Giriş Tarihi: 11.01.2023 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
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Son dakika: CHP’li Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti’li Lütfü Türkkan için komisyon kuruldu! Dokunulmazlıkları kaldırılacak mı?

Son dakika haberleri... Meclis Anayasa Adalet Karma Komisyonu, İYİ Partili Lütfü Türkkan ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlık komisyonu kurulmasına karar verdi.

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