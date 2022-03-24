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Haberler Galeri Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 13. yılında anılıyor | Muhsin Yazıcıoğlu kimdir?

Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 13. yılında anılıyor | Muhsin Yazıcıoğlu kimdir?

Türk milliyetçisi ve dava adamı Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 13. Yılında rahmetle anılıyor. Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009'da helikopterin düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, darbe karşıtı söylemleri ve ilkeli duruşuyla Türk siyasinde iz bıraktı. Çok genç yaşta atıldığı siyasette ilkeli ve dik duruşuyla tanınan, darbe karşıtı söylemleriyle öne çıkan Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının üzerinden 13 yıl geçti. Peki, Muhsin Yazıcıoğlu kimdir? İşte fotoğraflarla Muhsin Yazıcıoğlu ve dava adamlığını anlatan galerimiz...

Giriş Tarihi: 24.03.2022 19:10 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 19:10
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Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 13. yılında anılıyor | Muhsin Yazıcıoğlu kimdir?

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu, 31 Aralık 1954'te Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyünde doğan, ilk ve orta öğrenimini Şarkışla'da tamamlayan Yazıcıoğlu, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesini bitirdi.

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Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 13. yılında anılıyor | Muhsin Yazıcıoğlu kimdir?

Siyasete giden yolda ilk adımı 14 yaşındayken Şarkışla'da Genç Ülkücüler Hareketine katılarak atan Yazıcıoğlu, 1972'de Ankara'ya geldikten sonra Ülkü Ocakları Genel Merkezinde görev yapmaya başladı.

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Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 13. yılında anılıyor | Muhsin Yazıcıoğlu kimdir?

Muhsin Yazıcıoğlu, devam eden yıllarda Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı ve sonrasında da genel başkanlık görevini yürüttü.

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Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 13. yılında anılıyor | Muhsin Yazıcıoğlu kimdir?

Yoluna 1978'de Ülkücü Gençlik Derneğinin Kurucu Genel Başkanı olarak devam eden Muhsin Yazıcıoğlu, 1980'de Genel Başkan Müşaviri olarak MHP'de görev aldı.

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Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 13. yılında anılıyor | Muhsin Yazıcıoğlu kimdir?

ÖMRÜNÜN 7,5 YILI CEZAEVİNDE GEÇTİ

Yaşamı boyunca Anadolu gençliğinin en iyi şekilde yetişmesi düşüncesiyle hareket eden Yazıcıoğlu, gençlerin iyi bir eğitim alıp, vatanına ve milletine hizmet etmesi gerektiğini her zaman dile getirdi.