24 Mart 2022, Perşembe
Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 13. yılında anılıyor | Muhsin Yazıcıoğlu kimdir?
Türk milliyetçisi ve dava adamı Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 13. Yılında rahmetle anılıyor. Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009'da helikopterin düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, darbe karşıtı söylemleri ve ilkeli duruşuyla Türk siyasinde iz bıraktı. Çok genç yaşta atıldığı siyasette ilkeli ve dik duruşuyla tanınan, darbe karşıtı söylemleriyle öne çıkan Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının üzerinden 13 yıl geçti. Peki, Muhsin Yazıcıoğlu kimdir? İşte fotoğraflarla Muhsin Yazıcıoğlu ve dava adamlığını anlatan galerimiz...
Giriş Tarihi: 24.03.2022 19:10 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 19:10
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