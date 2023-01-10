Amerikan Washington Post’un gündemi 2023 seçimleri: Dünya dengelerini değiştirecek

AMERİKAN WASHINGTON POST'UN GÜNDEMİ 2023 SEÇİMLERİ: "DÜNYA DENGELERİNİ DEĞİŞTİRECEK"

Yayınlanan yazıda, Altılı Masa da mercek altına alınırken, "Türkiye'nin ekonomisini düzeltmek için net bir strateji ifade etmekte yavaş kaldılar. Seçime altı aydan az bir süre kaldı. Cumhurbaşkanı adaylarını açıklamadılar. Adaylık için İBB başkanı Ekrem İmamoğlu ve parti lideri olan ve Seçim Gazisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı geçiyor" ifadeleri yer aldı.

Başkan Erdoğan'ın seçime asıldığını, asgari ücretlere ve emekli maaşlarına zam yaptığını, BAE ve Moskova ile ekonomik ilişkileri sıcak tuttuğunu, Karadeniz'de bulunan doğal gazı hatırlattı.