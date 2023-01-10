Amerikan Washington Post'un gündemi 2023 seçimleri: Dünya dengelerini değiştirecek
Türkiye'ye yönelik manipülatif haberleriyle sık sık gündeme gelen ABD merkezli Washington Post gazetesinde, ülkemizde gelecek yıl yapılacak seçimleri konu alan bir yazı yer aldı. "2023'te dünyanın en önemli seçimi Türkiye’de olacak" başlığıyla yayınlanan yazıda, Türkiye'nin son dönemdeki atılımlarına vurgu yapıldı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun süre iktidarda kaldığı süre boyunca elde ettiği başarılar ele alındı. Muhalefetin adayının henüz belli olmadığına ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'renksiz bir aday' profili olduğuna dikkat çeken yazıda, Ekrem İmamoğlu güzellemesi yapılarak, "Türkler oylarını kullanana kadar batılı liderler gergin durumda kalacak" ifadeleri yer aldı. Konuya ilişkin A Haber'de değerlendirmelerde bulunan Stratejist Prof. Dr. Uğur Özgöker, "Orta Doğu'da ikinci bir İsrail kurmak istiyorlar. 2023'te bir şekilde Erdoğan'ı devirirsek Orta Doğu'da yine dengeler değişecek diyorlar. 'Yes sir' (Evet efendim) diyen bir Türkiye istiyorlar." ifadelerini kullandı.
Türkiye'ye yönelik manipülatif haberleriyle bilinen, ABD'nin en etkili yayın organlarından Washington Post, "2023'te birçok seçim yapılacak ama dünya genelindeki en önemli seçim hiç şüphesiz Türkiye'deki olacak" başlıklı bir yazıya yer verdi.
AMERİKAN WASHINGTON POST'UN GÜNDEMİ 2023 SEÇİMLERİ: "DÜNYA DENGELERİNİ DEĞİŞTİRECEK"
Yayınlanan yazıda, Altılı Masa da mercek altına alınırken, "Türkiye'nin ekonomisini düzeltmek için net bir strateji ifade etmekte yavaş kaldılar. Seçime altı aydan az bir süre kaldı. Cumhurbaşkanı adaylarını açıklamadılar. Adaylık için İBB başkanı Ekrem İmamoğlu ve parti lideri olan ve Seçim Gazisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı geçiyor" ifadeleri yer aldı.
Başkan Erdoğan'ın seçime asıldığını, asgari ücretlere ve emekli maaşlarına zam yaptığını, BAE ve Moskova ile ekonomik ilişkileri sıcak tuttuğunu, Karadeniz'de bulunan doğal gazı hatırlattı.
Yazıda Haziran'da yapılması planlanan seçimin Washington, Moskova, Avrupa, Orta Doğu ve Asya'da jeopolitik ve ekonomik hesapları şekillendireceği belirtildi.
Analizde, Türkiye'deki seçimlerin özellikle Türkiye'nin son dönemdeki hem savunma sanayiindeki atılımları ve Ukrayna-Rusya savaşındaki rolü nedeniyle dünya güçlerinin de yakın takibinde olacağı vurgulandı.
MUHALEFETE ADAY PROFİLİ ÇİZDİLER: KILIÇDAROĞLU'NA 'RENKSİZ KİŞİLİK' BENZETMESİ
Washington Post'taki yazıda ayrıca, "Ankara'nın dünya meselelerindeki etkisi, Erdoğan'ın uzun süre iktidarda kaldığı süre boyunca elde ettiği başarıları kanıtlıyor. Buna rağmen, yurt içinde ve yurt dışında, seçim beklentileri karışık duygular uyandırıyor." dendi.
Seçimlerde muhalefetin Başkan Erdoğan'a rakip olarak hangi adayı çıkaracağı da görüş yazısında geniş yer buldu.
"Erdoğan'ın tercih ettiği rakip, CHP'yi 12 yıldır yöneten biraz renksiz bir isim olan Kılıçdaroğlu olacaktır. Birçok Türk siyasi analist, daha genç ve daha karizmatik İmamoğlu'nun daha güçlü bir rakip olacağını söylüyor." ifadeleri kullanıldı.
Yazı, "Türkler oylarını kullanana kadar batılı liderler gergin durumda kalacak" cümlesiyle bitti.
"YES SIR DİYEN BİR TÜRKİYE İSTİYORLAR"
A Haber'de canlı yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Stratejist Prof. Dr. Uğur Özgöker, Washington Post'taki yazıya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"Eğer bir şekilde Erdoğan'dan kurtulursak Orta Doğu'yu yeniden şekillendireceğiz. İkinci bir İsrail olarak sözde 'Büyük Kürdistan'ı kuracaklar. Suriye'yi işgal ettiler, Irak'ı işgal ettiler. Petrollere PKK üzerinden el koydular. 2023'te bir şekilde Erdoğan'ı devirirsek Orta Doğu'da yine dengeler değişecek diyorlar. Türkiye'yi de o hale getirmek istiyorlar. Yes sir diyen bir Türkiye istiyorlar."
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