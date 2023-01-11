Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a güven mektubunu sundu! Başkan Erdoğan’a davet

"BAŞKAN ERDOĞAN'I İSRAİL'İ ZİYARET ETMEYE DAVET EDİYORUM"

"Benim gibi İsrail devletinin de Türkiye ile tarihi ilişkilerimize büyük önem verdiği bir sır değil." diye konuşan Herzog, bu ilişkilerin, turizm, akademi, kültür, enerji ve diğer alanlarda geliştirilmesinin iki ülke halkına ve bölgeye iyilik getireceğini kaydetti.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile Türkiye arasındaki ortaklığın önemini geçen yıl benimle ve kamuoyuna yaptığı konuşmalarda vurguladı. Ben de İsrail Cumhurbaşkanı olarak bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Ülkelerimiz arasındaki bağların ve işbirliğinin derinleşmesine katkı sağlayacağından emin olduğum için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail'i ziyaret etmeye davet ediyorum."