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Haberler Galeri Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı: Şehitler anılıyor! Bakan Kasapoğlu: Türkiye Yüzyılı gençlerin omuzunda yükselecek

Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı: Şehitler anılıyor! Bakan Kasapoğlu: Türkiye Yüzyılı gençlerin omuzunda yükselecek

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yürüyüş başladı. Yürüyüşe Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş katılıyor. Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı töreninde önemli mesajlar veren Bakan Kasapoğlu Bakan Kasapoğlu, "Geçen 20 yılda "gerçekleşemez, yapılamaz" denen her bir adımı ve hedefi yakaladık. Aynı azimle yarınlara yürüyeceğiz. Türkiye Yüzyılı, gençlerin omuzunda yükselecek." dedi

Giriş Tarihi: 08.01.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 12:35
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Sarıkamış Harekatı’nın 108. yılı: Şehitler anılıyor! Bakan Kasapoğlu: Türkiye Yüzyılı gençlerin omuzunda yükselecek

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yürüyüş başladı.

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Sarıkamış Harekatı’nın 108. yılı: Şehitler anılıyor! Bakan Kasapoğlu: Türkiye Yüzyılı gençlerin omuzunda yükselecek

Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde "Biz Hep Aynı İzdeyiz" ve "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" mottosuyla anma etkinliğine katılmak üzere, Sarıkamış ilçesinin Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde bir araya geldi.

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Sarıkamış Harekatı’nın 108. yılı: Şehitler anılıyor! Bakan Kasapoğlu: Türkiye Yüzyılı gençlerin omuzunda yükselecek

Kars merkez ve Sarıkamış ilçesinden, otobüslerle zirveye ulaşan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek toplanma alanına geldi.

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Sarıkamış Harekatı’nın 108. yılı: Şehitler anılıyor! Bakan Kasapoğlu: Türkiye Yüzyılı gençlerin omuzunda yükselecek

Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, 1. Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen şehitleri anma programına, soğuk havaya rağmen vatandaşlar ilgi gösteriyor.

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Sarıkamış Harekatı’nın 108. yılı: Şehitler anılıyor! Bakan Kasapoğlu: Türkiye Yüzyılı gençlerin omuzunda yükselecek

Anma programına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, çevre illerin valileri, belediye başkanları ile çok sayıda siyasetçi ve bürokrat katılıyor.

Güzergahlarda jandarma ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.