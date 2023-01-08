08 Ocak 2023, Pazar
Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı: Şehitler anılıyor! Bakan Kasapoğlu: Türkiye Yüzyılı gençlerin omuzunda yükselecek
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yürüyüş başladı. Yürüyüşe Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş katılıyor. Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı töreninde önemli mesajlar veren Bakan Kasapoğlu Bakan Kasapoğlu, "Geçen 20 yılda "gerçekleşemez, yapılamaz" denen her bir adımı ve hedefi yakaladık. Aynı azimle yarınlara yürüyeceğiz. Türkiye Yüzyılı, gençlerin omuzunda yükselecek." dedi
Giriş Tarihi: 08.01.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 12:35
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