Türkiye öncülüğünde kritik Rusya-Ukrayna görüşmesi! İşte masadaki konular

"TÜRK OMBUDSMAN LİDERLİK EDECEK"

Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Lubinets de Türkiye'ye çabaları nedeniyle teşekkür ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve ombudsmanın büyük destekleri var. En önemlisi bütün Ukrayna toprakları, işgal edilen toprakların tekrar Ukrayna toprağı olması gerekir. Ayrıca, bugün ombudsman ile konuştuk, bizim bütün tekliflerimiz kabul dildi ve yol gösterildi. Çalışmalarımız devam edecek. Sivil tutuklular hakkında da konuştuk. Türkiye'den bu konuda destek göreceğiz." dedi.

Dmytro Lubinets, "Tutuklular var Rusya'da, kadınlar, çocukların sorunları var. Hem sivil halk için hem de tutuklu askerler için bu toplantılarda çözüm bulabiliriz. Bu program neticesinde bazı şeyleri çözme arzumuz var. Gerçekten Türkiye çözülecek şeyleri gördü. Zor günlerimizde Türkiye dostluğunu, desteğini gösterdi, zor günümüzde yanımızda oldular. Sizlerin destekleri çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanı, lider olarak nasıl çalışılması gerektiğini gösterdi. Bu toplantılarda bütün ombudsmanlara Türk ombudsman liderlik edecek. Ombudsmanların görüşmeleri olacak. 3 taraflı görüşmeler olacak. Rusya, Ukrayna ve Türkiye ombudsmanları görüşme yapacaklar" ifadelerini kullandı.