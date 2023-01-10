Son dakika: Yüz tanıma sistemiyle yakalandılar! 11 PKK/KCK şüphelisine operasyonun detaylarına A Haber ulaştı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından edinilen bilgiler doğrultusunda, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.