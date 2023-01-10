Son dakika: Yüz tanıma sistemiyle yakalandılar! 11 PKK/KCK şüphelisine operasyonun detaylarına A Haber ulaştı
GÜNDEM A Haber
Son dakika haberleri... İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından edinilen bilgiler doğrultusunda, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, daha önce terör örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan zanlılardan ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesinde, örgüt mensuplarıyla çekilmiş fotoğrafları yer alan şüphelilerin kimlikleri belirlendi.
Zanlıların adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 kişi yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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