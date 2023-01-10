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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: EYT ile emekli olacak öğretmenler eğitimi etkilemeyecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.01.2023 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023
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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: EYT ile emekli olacak öğretmenler eğitimi etkilemeyecek

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle birlikte emekli olacak öğretmenlerin eğitimi etkilemeyeceğini, hiçbir sınıfın öğretmensiz kalmayacağını kaydetti.

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