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İftiraları belgelendi! Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan ve ailesine tazminat ödeyecek

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Giriş Tarihi: 22.06.2022 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022
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İftiraları belgelendi! Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan ve ailesine tazminat ödeyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Man Adası'na para transfer ettiği iddiası üzerine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davalarında yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtayın bozma kararının ardından yerel mahkeme, direnme kararı verdi. Kılıçdaroğlu’nun bir davada Başkan Erdoğan’a 130 bin lira ve diğer davada Cumhurbaşkanı ile ailesine 359 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

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