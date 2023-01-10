Son dakika: Müjdeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin duyurdu: 300 bin geçici işçiye kadro
Son dakika haberleri... Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 300 bin geçici işçinin kadrolu olarak çalışmalarının sağlanacağını açıkladı.
Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçilere kadro verilmesine yönelik düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirterek "Ay sonuna doğru Meclis'e intikal ettireceğiz" dedi.
KADRO MÜJDESİ
Bilgin, "Şu anda Bakanlık gündeminde geçici işçiler var, geçici işçilerin kadrolu işçi haline gelmesi, ihtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu çalışması sağlanacak. Bu ay içinde onu da sonuçlandırırız. Geçici işçiler 300 bin kişi, belki biraz daha fazla. Çalışma bitmediği için bir şey söyleyemem, ama önümüzde o var. Bu ay içinde bitireceğiz. Ay sonuna doğru Meclise intikal ettireceğiz" dedi. Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin de "Konu artık Meclis'te" değerlendirmesini yaptı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 7-8 Ocak ATA AÖF sınav sonuçları SORGULAMA ekranı! 2023 ATA AÖF açıköğretim final sonuçları ne zaman açıklanacak?
- İŞKUR TYP yeni alım açıklaması geldi mi? İŞKUR TYP 2023 güvenlik ve temizlik personel alımları ne zaman yapılacak? Başvuru şartları ve sayısı...
- ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Ocak ABD enflasyon beklentisi nedir? Ekonomist yorumları...
- Rami Kışlası nerede, hangi semtte? Rami Kışlası Kütüphanesi ne zaman açılıyor, nasıl gidilir? Rami Kışlası YOL TARİFİ...
- SSK, Bağkur, 4C, EYT'li trink alacak! Emekliye 7.500 TL maaş gibi ödeme! Promosyon tablosu güncellendi! TEB, Türkiye Finansbank, Yapı Kredi...
- 2023 Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Takdir-teşekkür belgesi kaç puanla alınır? 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf KARNE NOTU HESAPLAMA!
- EYT'de geri sayım... 2023 EYT Meclis'e ne zaman gelecek? EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? SON GELİŞMELER!
- 2023 Memur emekli maaş farkları YATTI mı, ne zaman? Ocak ayı EMEKLİ maaş farkları hangi gün hesaplara yatacak? TARİH BELLİ OLDU!
- Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı ikinci personel alım tarihi açıklandı mı?
- Ege Denizi'nde deprem son dakika! İzmir ve Çanakkale'de de hissedildi! 10 Ocak AFAD SON DEPREMLER merkez üssü ve şiddeti
- Milyonların emeklilik primleri değişti! 2023 Bağ-Kur primleri ne kadar, kaç TL oldu? Esnaf, çiftçi, şoför...
- KYK Ocak burs ödemeleri yattı mı? Ocak ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? TCKN sonu 0, 2,4,6 olanlar...