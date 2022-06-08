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Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'a 60 bin TL manevi tazminat ödeyecek

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Giriş Tarihi: 08.06.2022 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022
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Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan’a 60 bin TL manevi tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik kişilik haklarına saldırı niteliğindeki ifadeleri nedeniyle 60 bin TL tazminat ödeyecek.

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