Son dakika: HDP’ye kapatma davası: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’den AYM’de sözlü açıklama! Seçime kadar süreç tamamlanır mı?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle açtığı davada, Anayasa Mahkemesi (AYM) heyetine yaptığı sözlü açıklamalarını tamamladı.

Yüce Divan Salonundaki sözlü açıklaması 45 dakika süren Başsavcı Şahin, buradan ayrılırken gazetecilere açıklama yaptı.

Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Şahin, AYM heyetine, kapatma davası talepli hazırladıkları iddianameyi, esasa ilişkin görüşlerini ve partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması yazılı talepleriyle ilgili konuları tekrar ettiğini bildirdi.

Başsavcı Şahin, "Davalı partinin, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiğini tüm delillerle ortaya koyduğumuzu bildirdik. Davalı partinin terör örgütüyle bağı, bilinen bir gerçek, tüm toplumca da biliniyor. 85 milyon neredeyse davalı partinin PKK'dan ayrı, bağımsız olmadığını, onun güdümünde, onun bir organı olduğunu kabul ediyor." diye konuştu.

Davalı partililerin de terör örgütü PKK'yı kınadığını kimsenin duymadığını belirten Başsavcı Bekir Şahin, davalı parti yöneticilerinin PKK'yı terör örgütü olarak görmeyip, "silahlı halk hareketi" olarak tanıdıklarını ifade ettiklerini, bu konuların televizyonlara yansıdığını, kayıtlarının da bulunduğunu aktardı.