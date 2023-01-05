HDP'den yargı ve iktidara 'Hazine' tehdidi: Bunu kendiniz yargılanırken anlayacaksınız
PKK'nın siyasi kolu HDP'nin, "terör örgütü ile organik bağının devam ettiği, Hazine kaynaklarının terör örgütüne aktarıldığı" gerekçesiyle hazine yardımlarına geçici olarak bloke kondu. HDP vekili Filiz Kerestecioğlu, hesaplarına konulan blokenin mücadelelerini engellemeyeceğini söyleyip TBMM kürsüsünden yargıyı ve iktidarı hedef alıp, "Bunu kendiniz yargılanırken anlayacaksınız" tehdidinde bulundu.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin temelli kapatılması istemli davada, "terör örgütü ile organik bağının devam ettiği, Hazine kaynaklarının terör örgütüne aktarıldığı" gerekçesiyle partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulmasını istedi.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in bu istemini görüştü.
HDP'NİN HAZİNE YARDIMLARINA GEÇİCİ BLOKE
Alınan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, davanın bu aşamasında, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebini kabul ederek HDP'nin hazine yardımı hesabına geçici olarak bloke konulmasına karar verdi.
Kararın 7 üyeye karşı 8 üyenin oy çokluğuyla alındığı öğrenildi.
HDP'DEN 'HAZİNE' TEHDİDİ: "BUNU KENDİNİZ YARGILANIRKEN ANLAYACAKSINIZ"
HDP vekili Filiz Kerestecioğlu, gelişmeye ilişkin TBMM kürsüsünde yaptığı konuşmada, iktidar ve yargı mensuplarına tehditler savurdu. Hesaplarına konulan blokenin mücadelelerini engellemeyeceğini belirterek "Bunu kendiniz yargılanırken anlayacaksınız" dedi.
Kerestecioğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Sadece ekonomik geleceğe mi bloke koyuyor hayır. AYM'nin verdiği karar gasptır. Biz mücadeleye aynı şekilde devam edeceğiz, hiçbir blokaj bize engel olamaz. Siyasi zekayla baş edemediğiniz için bugün yargı kararlarıyla bizimle baş etmeye çalışıyorsunuz. Bu yol, yol değil, kendiniz yargılanırken de anlayacaksınız"
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