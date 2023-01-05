HDP’den yargı ve iktidara ’Hazine’ tehdidi: Bunu kendiniz yargılanırken anlayacaksınız

HDP'DEN 'HAZİNE' TEHDİDİ: "BUNU KENDİNİZ YARGILANIRKEN ANLAYACAKSINIZ"

HDP vekili Filiz Kerestecioğlu, gelişmeye ilişkin TBMM kürsüsünde yaptığı konuşmada, iktidar ve yargı mensuplarına tehditler savurdu. Hesaplarına konulan blokenin mücadelelerini engellemeyeceğini belirterek "Bunu kendiniz yargılanırken anlayacaksınız" dedi.

Kerestecioğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sadece ekonomik geleceğe mi bloke koyuyor hayır. AYM'nin verdiği karar gasptır. Biz mücadeleye aynı şekilde devam edeceğiz, hiçbir blokaj bize engel olamaz. Siyasi zekayla baş edemediğiniz için bugün yargı kararlarıyla bizimle baş etmeye çalışıyorsunuz. Bu yol, yol değil, kendiniz yargılanırken de anlayacaksınız"