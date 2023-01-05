Hazine yardımı askıya alınan HDP’ye ilk destek CHP’den geldi! Sezgin Tanrıkulu: Karar kanımca yok hükmündedir

HDP'NİN HAZİNE YARDIMLARINA GEÇİCİ BLOKE

Alınan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, davanın bu aşamasında, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebini kabul ederek HDP'nin hazine yardımı hesabına geçici olarak bloke konulmasına karar verdi.

Kararın 7 üyeye karşı 8 üyenin oy çokluğuyla alındığı öğrenildi.

Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebiyle ilgili gerekçelerini partiye gönderme kararı aldı.

Partinin buna ilişkin cevabının ardından Hazine yardımlarına bloke konulmasına ilişkin karar, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından tekrar ele alınacak. Heyet, gelecek cevabın ardından kararın kaldırılmasına veya tedbir hükmünün devamına karar verebilecek.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun kısa kararının da gün içinde yazılması bekleniyor.