Hazine yardımı askıya alınan HDP'ye ilk destek CHP'den geldi! Sezgin Tanrıkulu: Karar kanımca yok hükmündedir
PKK'nın siyasi kolu HDP'nin, "terör örgütü ile organik bağının devam ettiği, Hazine kaynaklarının terör örgütüne aktarıldığı" hazine yardımlarına geçici olarak bloke edildi. Hazine yardımı askıya alınan HDP'ye ilk destek ittifak ortağı CHP'den geldi. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Karar kanımca yok hükmündedir" açıklamasında bulundu.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin temelli kapatılması istemli davada, "terör örgütü ile organik bağının devam ettiği, Hazine kaynaklarının terör örgütüne aktarıldığı" gerekçesiyle partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulmasını istedi.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in bu istemini görüştü.
HDP'NİN HAZİNE YARDIMLARINA GEÇİCİ BLOKE
Alınan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, davanın bu aşamasında, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebini kabul ederek HDP'nin hazine yardımı hesabına geçici olarak bloke konulmasına karar verdi.
Kararın 7 üyeye karşı 8 üyenin oy çokluğuyla alındığı öğrenildi.
Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebiyle ilgili gerekçelerini partiye gönderme kararı aldı.
Partinin buna ilişkin cevabının ardından Hazine yardımlarına bloke konulmasına ilişkin karar, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından tekrar ele alınacak. Heyet, gelecek cevabın ardından kararın kaldırılmasına veya tedbir hükmünün devamına karar verebilecek.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun kısa kararının da gün içinde yazılması bekleniyor.
HDP'YE İLK DESTEK CHP'DEN GELDİ! SEZGİN TANRIKULU: "KARAR KANIMCA YOK HÜKMÜNDEDİR"
Hazine yardımı askıya alınan HDP'ye ilk destek ittifak ortağı CHP'den geldi. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Karar kanımca yok hükmündedir" açıklamasında bulundu.
Tanrıkulu Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"HDP'ye seçim yardımına ilişkin olarak verilen kararın oy çokluğuyla verildiği basına yansımıştır. Anayasanın 149. ve AYM Kuruluş Yasasının 52.Maddesi uyarınca bu tedbir kararının da oy çokluğu değil 2/3 nitelikli çoğunlukla verilmesi gerekmektedir. Karar kanımca yok hükmündedir."
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