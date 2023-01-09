ABD'den Suriye'de yeni skandal! Terör örgütü YPG/PKK'ya destek: 100 araçlık konvoy
DÜNYA AA
ABD, terör örgütüne desteğini arttırarak devam ettiriyor. Son olarak ABD ordusu, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki Haseke ilinde yer alan üs ve askeri noktalarına son 3 günde Irak toprakları üzerinden 100’e yakın araçtan oluşan askeri ve lojistik takviye konvoyları gönderdi.
Haseke kırsalında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Rumeylan, Şeddadi ve Tel Beyder yerleşimlerindeki ABD güçlerine ait üs ve askeri noktalara ulaşan 100'e yakın araçtan oluşan konvoylarda, zırhlı askeri araçlar, akaryakıt tankerleri ve çok sayıda mühimmat yer aldı.
ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI
ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.
Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.
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