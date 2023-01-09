ABD’den Suriye’de yeni skandal! Terör örgütü YPG/PKK’ya destek: 100 araçlık konvoy

Haseke kırsalında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Rumeylan, Şeddadi ve Tel Beyder yerleşimlerindeki ABD güçlerine ait üs ve askeri noktalara ulaşan 100'e yakın araçtan oluşan konvoylarda, zırhlı askeri araçlar, akaryakıt tankerleri ve çok sayıda mühimmat yer aldı.