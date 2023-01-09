09 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'den Suriye'de yeni skandal! Terör örgütü YPG/PKK'ya destek: 100 araçlık konvoy

ABD'den Suriye'de yeni skandal! Terör örgütü YPG/PKK'ya destek: 100 araçlık konvoy

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 09.01.2023 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023
ABONE OL
ABD’den Suriye’de yeni skandal! Terör örgütü YPG/PKK’ya destek: 100 araçlık konvoy

ABD, terör örgütüne desteğini arttırarak devam ettiriyor. Son olarak ABD ordusu, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki Haseke ilinde yer alan üs ve askeri noktalarına son 3 günde Irak toprakları üzerinden 100’e yakın araçtan oluşan askeri ve lojistik takviye konvoyları gönderdi.

ABD güçlerine ait takviyeler, 6 ve 8 Ocak'ta Irak'ın Suriye sınırındaki El-Velid sınır kapısından Haseke'ye giriş yaptı.

Haseke kırsalında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Rumeylan, Şeddadi ve Tel Beyder yerleşimlerindeki ABD güçlerine ait üs ve askeri noktalara ulaşan 100'e yakın araçtan oluşan konvoylarda, zırhlı askeri araçlar, akaryakıt tankerleri ve çok sayıda mühimmat yer aldı.

ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.



ABD’den PKK’ya fon kesintisi! ABD'DEN PKK'YA FON KESİNTİSİ!
ABD’den PKK’ya açık destek ABD'DEN PKK'YA AÇIK DESTEK
ABD’den Türkiye’nin kara harekatına ret! ABD'DEN TÜRKİYE'NİN KARA HAREKATINA RET!
ABD’den Pençe-Kılıç Harekatı sonrası skandal açıklama! ABD'DEN PENÇE-KILIÇ HAREKATI SONRASI SKANDAL AÇIKLAMA!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA