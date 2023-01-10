11 yıl sonra Şam'la ilk temas! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Suriye Milli Ordusu'na mesaj: Provokasyona kapılmayın
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Suriye arasındaki görüşmelere ilişkin, "11 yıl sonra tamamen iyi niyetle, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölge barışı için böyle bir şey başladı. Temennimiz karşılıklı görüşmeler yoluyla gelişir ve bölge için barışa, istikrara katkı sağlayacak bir duruma dönüşür." dedi. Söz konusu görüşmelerin Suriye Milli Ordusundaki yansımasına ilişkin soruya da Akar, "Biz ne Türkiye'de ne de Suriye'de beraber olduğumuz kardeşlerimizin aleyhinde, onları zora sokacak herhangi bir tasarrufta bulunmadık, bulunmayız. Dolayısıyla onlar da bu bilinçle davranmalı, provokasyona kapılmamalıdır." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, Başkan Erdoğan'ın Ukrayna-Rusya savaşına yönelik ateşkes çağrısı ve tarafların buna karşı tutumuna yönelik sorusu üzerine Bakan Akar, Türkiye'nin savaşın çıkmamasına yönelik yoğun çabalarını hatırlattı.
Savaşın başlamasıyla birlikte de insani yardım faaliyetlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin bunlarla birlikte insani ateşkes, ateşkes ve barış görüşmeleri çağrılarında bulunduğunu belirten Akar, "Bunun için tarafların diyaloğu, bir araya gelmesi çok önemli. Bunun için tarafların hangi şartları ortaya koyacakları kendi bilecekleri konular. Sonuç olarak egemen, bağımsız devletler. Ama burada Cumhurbaşkanımızın, bizim derdimiz bir an önce komşumuz olan iki ülkede ateşkesin sağlanması, istikrara, barışa giden yolun açılması. Tabii bir süreç bu. Sayın Cumhurbaşkanımızın çabaları ilk günden itibaren devam ediyor. Dünya barışı için önemli bir katkı, önemli bir değer. Bunu bütün dünyanın anlaması gerekir." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin yoğun çabalarını bazılarının görmezden gelmeye çalışmasını eleştiren Akar, "Cumhurbaşkanımızın, Türkiye'nin, tahıl koridoru, esir değişimi ve diğer konulardaki çabaları çok değerli. NATO için de AB için de Avrupa için de önemli çalışmalar bunlar. Bir an önce bu ateşin sönmesi lazım. Bazen bu tür durumlar kontrolden çıkıyor ve umulmadık yönlere gidebiliyor. Bunlara mani olmak için Cumhurbaşkanımız hem insani hem siyasi hem de uluslararası ilişkiler bakımından bölge barışını düşünerek tamamen iyi niyetli olarak yaptığı çağrılarını sürdürüyor." dedi.
"BU BİR SÜREÇ"
Türkiye-Rusya ve Suriye arasında Savunma Bakanları arasında gerçekleştirilen üçlü toplantının tekrarlanıp tekrarlanmayacağına yönelik soru üzerine Akar, "Bu bir süreç. 11 yıl sonra tamamen iyi niyetle, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölge barışı için böyle bir şey başladı. Temennimiz karşılıklı görüşmeler yoluyla gelişir ve bölge için barışa, istikrara katkı sağlayacak bir duruma dönüşür." dedi.
Türkiye'nin terörle mücadele ve göç sorununa çözüm bulmak için çalıştığını vurgulayan Akar, "Bizim temennimiz bunların sonucunda barış, huzur ve istikrar olması, ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin de BM metinlerinde geçtiği gibi gönüllü, güvenli ve saygın şekilde topraklarına dönmesi." diye konuştu.
SURİYE MİLLİ ORDUSU'NA MESAJ: PROVOKASYONA KAPILMAYIN
Söz konusu görüşmelerin Suriye Milli Ordusundaki yansımasına ilişkin soruya da Akar, "Biz ne Türkiye'de ne de Suriye'de beraber olduğumuz kardeşlerimizin aleyhinde, onları zora sokacak herhangi bir tasarrufta bulunmadık, bulunmayız. Dolayısıyla onlar da bu bilinçle davranmalı, provokasyona kapılmamalıdır." dedi.
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