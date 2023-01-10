11 yıl sonra Şam’la ilk temas! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Suriye Milli Ordusu’na mesaj: Provokasyona kapılmayın

"BU BİR SÜREÇ"

Türkiye-Rusya ve Suriye arasında Savunma Bakanları arasında gerçekleştirilen üçlü toplantının tekrarlanıp tekrarlanmayacağına yönelik soru üzerine Akar, "Bu bir süreç. 11 yıl sonra tamamen iyi niyetle, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölge barışı için böyle bir şey başladı. Temennimiz karşılıklı görüşmeler yoluyla gelişir ve bölge için barışa, istikrara katkı sağlayacak bir duruma dönüşür." dedi.

Türkiye'nin terörle mücadele ve göç sorununa çözüm bulmak için çalıştığını vurgulayan Akar, "Bizim temennimiz bunların sonucunda barış, huzur ve istikrar olması, ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin de BM metinlerinde geçtiği gibi gönüllü, güvenli ve saygın şekilde topraklarına dönmesi." diye konuştu.