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Son dakika | Türkiye'nin diplomasi trafiği! Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Lavrov'la görüşeceğim

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Giriş Tarihi: 29.12.2022 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022
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Son dakika | Türkiye’nin diplomasi trafiği! Bakan Çavuşoğlu’ndan flaş açıklama: Lavrov’la görüşeceğim

Son dakika haberi...Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiye'nin diplomasi temasları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu sözlerinde "BM, ABD, Rusya, Irak ve rejimle temaslarımız sürüyor. Hulusi Paşa ve Hakan Bey dün Moskova’daydı malumunuz. Ben de Lavrov’la görüşeceğim" ifadelerini kullandı.

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