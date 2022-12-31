Türkiye’den Şam’a 3 mesaj! İşte 11 yıl sonra başlayan yeni dönemin perde arkası

OLASI KARA HAREKATI: Operasyon planımızla ilgili Cumhurbaşkanımız da biz de kendimizi bağlayıcı bir ifade kullanmıyoruz.

'Hak ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak, güvenliğimizi ve savunmamızı sağlamak için ne gerekirse yaptık, yaparız' diyoruz.

ORTAK OPERASYON SEÇENEĞİ: Görüşmeler sonunda savunma ve güvenlik ile ilgili sorunlarımızı giderebilirsek, ihtiyaçlarımızı karşılayabilirsek gayet tabii...



SMO'NUN GELECEĞİ: Türkiye'de ve Suriye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine bir şey yapmamız söz konusu değildir. Onları zora sokacak bir davranış içinde hiçbir zaman bulunmadık, bulunmayız.