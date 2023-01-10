Rami Kışlası nerede, hangi semtte? Rami Kışlası Kütüphanesi ne zaman açılıyor, nasıl gidilir? Rami Kışlası YOL TARİFİ...

Rami Kışlası nerede, hangi semtte? sorusu İstanbullular tarafından araştırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nın ardından Rami Kışlası Kütüphanesi açılışı hakkında da konuşmuştu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Rami Kışlası'nın nerede olduğu merak konusu oldu. Peki, Rami Kışlası nerede, nasıl gidilir?

RAMİ KIŞLASI NEREDE, HANGİ SEMTTE YER ALIYOR?

Rami Kışlası, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bulunuyor. Uzun süredir kütüphane için çalışmalara yapılan kışla 13 Ocak 2023 Cuma günü hizmeye girecek.