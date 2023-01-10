Rami Kışlası nerede, hangi semtte? Rami Kışlası Kütüphanesi ne zaman açılıyor, nasıl gidilir? Rami Kışlası YOL TARİFİ...
Rami Kışlası'nın kütüphane olarak hayata geçirilmesinde sona yaklaşıldı. Rami Kütüphanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cuma günü hizmete açılacak. Rami Kışlası’na inşa edilen Millet Kütüphanesi’nin nerede hangi semtte olduğu merak konusu oldu. Peki, Rami Kışlası nerede, nasıl gidilir? İşte, yol tarifi...
Rami Kışlası nerede, hangi semtte? sorusu İstanbullular tarafından araştırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nın ardından Rami Kışlası Kütüphanesi açılışı hakkında da konuşmuştu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Rami Kışlası'nın nerede olduğu merak konusu oldu. Peki, Rami Kışlası nerede, nasıl gidilir?
RAMİ KIŞLASI NEREDE, HANGİ SEMTTE YER ALIYOR?
Rami Kışlası, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bulunuyor. Uzun süredir kütüphane için çalışmalara yapılan kışla 13 Ocak 2023 Cuma günü hizmeye girecek.
YOL TARİFİ
Rami Kışlası, adını verdiği Rami Kışla Caddesi üzerinde bulunuyor.Kışlaya ulaşım sağlanırken Talimhane Caddesi durağından geçen hatlar kullanılıyor.
RAMİ KIŞLASI KÜTÜPHANESİ NE ZAMAN AÇILACAK?
Başkan Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Cuma günü açılışı yapılacak Rami Kışlamız, İstanbul'un millet kütüphanesi olacak. Bütün muhalefeti davet ediyorum. İstanbul'un en büyük, Avrupalı sayılı kütüphanelerden birinin açılışını yapıyoruz. Mimarisiyle orada tarih yeniden inşallah ayağa kalkıyor.
O kışlanın içinde esnaflık yaptım. Gıda sektöründe çalıştığım zaman Rami Kışlası aynı zamanda gıda sektöründe Unkapanı'ndan oraya taşındığımız bir yerdi. Oradan da onları farklı bir yere taşıyana kadar akla karayı seçtik. Ama sonunda bu oldu."
RAMİ KIŞLASI TARİHİ
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yer alan Rami Kışlası, Eyüp-Rami sınırları içinde bulunuyor.
Rami Çiftliği Kışlası Sadrazam Rami Mehmet Paşa tarafından Sultan III. Mustafa zamanında 1757-703 yılları arasında yaptırılmıştır. "Asakir-i Mansure-i Muhammediyye" (Peygamberin Allahın yardımını görmüş askerleri) için Sultan II. Mahmut zamanında onarım gören kargir bir yapı olan Rami Kışlası 1960'lara değin aktif olarak kullanılmıştır. 1980 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredilen yapıdan otopark, futbol ve spor sahası ve gıda deposu olarak yararlanılmıştır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelinim Mutfakta 10 Ocak Salı PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı?
- Geçici işçi kadro nedir, ne anlama geliyor? Geçici işçi kadro kimleri, hangi meslekleri kapsıyor? 300 işçi kadro...
- 7-8 Ocak ATA AÖF sınav sonuçları SORGULAMA ekranı! 2023 ATA AÖF açıköğretim final sonuçları ne zaman açıklanacak?
- İŞKUR TYP yeni alım açıklaması geldi mi? İŞKUR TYP 2023 güvenlik ve temizlik personel alımları ne zaman yapılacak? Başvuru şartları ve sayısı...
- ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Ocak ABD enflasyon beklentisi nedir? Ekonomist yorumları...
- Rami Kışlası nerede, hangi semtte? Rami Kışlası Kütüphanesi ne zaman açılıyor, nasıl gidilir? Rami Kışlası YOL TARİFİ...
- SSK, Bağkur, 4C, EYT'li trink alacak! Emekliye 7.500 TL maaş gibi ödeme! Promosyon tablosu güncellendi! TEB, Türkiye Finansbank, Yapı Kredi...
- 2023 Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Takdir-teşekkür belgesi kaç puanla alınır? 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf KARNE NOTU HESAPLAMA!
- EYT'de geri sayım... 2023 EYT Meclis'e ne zaman gelecek? EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? SON GELİŞMELER!
- 2023 Memur emekli maaş farkları YATTI mı, ne zaman? Ocak ayı EMEKLİ maaş farkları hangi gün hesaplara yatacak? TARİH BELLİ OLDU!
- Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı ikinci personel alım tarihi açıklandı mı?
- Ege Denizi'nde deprem son dakika! İzmir ve Çanakkale'de de hissedildi! 10 Ocak AFAD SON DEPREMLER merkez üssü ve şiddeti