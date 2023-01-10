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Rami Kışlası nerede, hangi semtte? Rami Kışlası Kütüphanesi ne zaman açılıyor, nasıl gidilir? Rami Kışlası YOL TARİFİ...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.01.2023 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023
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Rami Kışlası nerede, hangi semtte? Rami Kışlası Kütüphanesi ne zaman açılıyor, nasıl gidilir? Rami Kışlası YOL TARİFİ...

Rami Kışlası'nın kütüphane olarak hayata geçirilmesinde sona yaklaşıldı. Rami Kütüphanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cuma günü hizmete açılacak. Rami Kışlası’na inşa edilen Millet Kütüphanesi’nin nerede hangi semtte olduğu merak konusu oldu. Peki, Rami Kışlası nerede, nasıl gidilir? İşte, yol tarifi...

Rami Kışlası nerede, hangi semtte? sorusu İstanbullular tarafından araştırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nın ardından Rami Kışlası Kütüphanesi açılışı hakkında da konuşmuştu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Rami Kışlası'nın nerede olduğu merak konusu oldu. Peki, Rami Kışlası nerede, nasıl gidilir?

RAMİ KIŞLASI NEREDE, HANGİ SEMTTE YER ALIYOR?

Rami Kışlası, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bulunuyor. Uzun süredir kütüphane için çalışmalara yapılan kışla 13 Ocak 2023 Cuma günü hizmeye girecek.

YOL TARİFİ

Rami Kışlası, adını verdiği Rami Kışla Caddesi üzerinde bulunuyor.Kışlaya ulaşım sağlanırken Talimhane Caddesi durağından geçen hatlar kullanılıyor.

RAMİ KIŞLASI KÜTÜPHANESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Başkan Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Cuma günü açılışı yapılacak Rami Kışlamız, İstanbul'un millet kütüphanesi olacak. Bütün muhalefeti davet ediyorum. İstanbul'un en büyük, Avrupalı sayılı kütüphanelerden birinin açılışını yapıyoruz. Mimarisiyle orada tarih yeniden inşallah ayağa kalkıyor.

O kışlanın içinde esnaflık yaptım. Gıda sektöründe çalıştığım zaman Rami Kışlası aynı zamanda gıda sektöründe Unkapanı'ndan oraya taşındığımız bir yerdi. Oradan da onları farklı bir yere taşıyana kadar akla karayı seçtik. Ama sonunda bu oldu."

RAMİ KIŞLASI TARİHİ

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yer alan Rami Kışlası, Eyüp-Rami sınırları içinde bulunuyor.

Rami Çiftliği Kışlası Sadrazam Rami Mehmet Paşa tarafından Sultan III. Mustafa zamanında 1757-703 yılları arasında yaptırılmıştır. "Asakir-i Mansure-i Muhammediyye" (Peygamberin Allahın yardımını görmüş askerleri) için Sultan II. Mahmut zamanında onarım gören kargir bir yapı olan Rami Kışlası 1960'lara değin aktif olarak kullanılmıştır. 1980 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredilen yapıdan otopark, futbol ve spor sahası ve gıda deposu olarak yararlanılmıştır.

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