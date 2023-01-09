Kabine Toplantısı bitti mi, kaçta bitecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman konuşma yapacak? 9 Ocak 2023 Kabine kararları neler?
Kabine Toplantısı bitti mi, kaçta bitecek sorusunun cevabı merak konusu oldu. Kabine sonucunda alınan kararların neler olduğunu merak eden vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. 2023'ün ilk Kabine Toplantısı Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Peki Kabine Toplantısı bitti mi, kaçta bitecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman konuşma yapacak?
Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar neler sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Gözler bugün saat 15.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı'na çevrildi. Kabine gündeminde EYT yasası, erken seçim gibi maddeler yer alıyor. Peki Kabine Toplantısı bitti mi, kaçta bitecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman konuşma yapacak? Konuya ilişkin merak edilenler haberimizde...
KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ, KAÇTA BİTECEK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023'ün ilk Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.45'te başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 19:00'da Kabine Toplantısı sırasında alınan kararları açıklaması bekleniyor.
KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Geçtiğimiz haftalarda asgari ücret zammının belirlenmesi, emekli ve memurlara yapılacak zam oranlarının da netleşmesiyle birlikte artık Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) gözü yapılacak Kabine Toplantısına çevrildi.
YAŞ ŞARTI OLMAYACAK
Başkan Erdoğan, EYT ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yaş şartı olmayacağını duyurmuştu. EYT de prim ödeme şartı ve sigortalılık yıl süresi şartları bulunuyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR
Kabine Toplantısının ardından Başkan Erdoğan'ın EYT ile ilgili detayları açıklayarak düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihle ilgili bilgi vermesi bekleniyor.
3600 EK GÖSTERGE
15 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek 3600 ek gösterge konusunun da Kabine'de gündeme gelmesi bekleniyor. Yürürlüğe girmesiyle birlikte memurların ve memur emeklilerinin maaşlarında ve emeklilik tazminatlarında değişikliğe gidilecek.
SEÇİM TARİHİ
Kabine Toplantısında gündeme gelmesi muhtemel bir diğer konu da seçim tarihi olarak öne çıkıyor.
18 Haziran 2023 Pazar günü yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin; Nisan ayına da ya Mayıs ayına alınması gündemde. Başkan Erdoğan da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada seçim tarihleriyle ilgili her konunun gündemlerinde olduğunu açıklamıştı.
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- Kabine Toplantısı bitti mi, kaçta bitecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman konuşma yapacak? 9 Ocak 2023 Kabine kararları neler?
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