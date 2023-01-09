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İstanbul'da değnekçilere operasyon: Çok sayıda gözaltı var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.01.2023
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İstanbul’da değnekçilere operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Kadıköy Fenerbahçe Stadı çevresinde ve Beşiktaş sahili güzergahında karayolu üzerinde değnekçilik yapan 7 kişi yakalandı. Değnekçiler hakkında adli işlem başlatıldı.

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