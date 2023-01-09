Çanakkale'de deprem mi oldu? 9 Ocak Ege Denizi depremi merkez üssü ve şiddeti! AFAD SON DEPREMLER
Son dakika... Ege Denizi'nde saat 11.01'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Ege Denizi Midilli Adası olan deprem, Çanakkale'de de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrendili. 9 Ocak Ege Denizi depremi merkez üssü neresi? İşte AFAD'dan alınan verilere göre, 9 Ocak son depremler listesi...
Çanakkale'de deprem mi oldu? AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Ege Denizi, Midilli Adası'nda 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında gerçekleşen deprem sonrası kısa süreli panik yaşandı.
Deprem, saat 11.01'de yerin 12.75 kilometre altında gerçekleşti.
İşte Ege Denizi depremi merkez üssü:
SON DEPREMLER (9 OCAK 2023)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.01.09 10:35:32 39.3820 26.2507 5.0 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 10:34:51 39.3680 26.2512 5.4 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 10:31:28 39.3787 26.2335 9.5 -.- 3.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 10:11:57 35.5708 25.7417 7.5 -.- 4.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.09 10:07:27 39.3755 26.2432 6.6 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 10:04:36 39.3650 26.2497 12.9 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 09:57:51 39.3670 26.2628 11.3 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 09:54:29 39.3703 26.2493 9.0 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 09:51:26 39.3713 26.2922 7.1 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 09:49:27 39.3773 26.2450 8.6 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 09:47:03 39.3763 26.2650 3.8 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 09:46:29 39.3708 26.2350 4.0 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 09:40:02 39.3743 26.2552 7.1 -.- 3.0 2.8 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 09:28:43 39.3798 26.2333 5.6 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 09:13:15 39.3882 26.2642 6.0 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 09:08:01 39.3875 26.2022 4.7 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 08:57:41 38.3733 39.0762 5.0 -.- 3.3 3.4 KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.01.09 08:37:43 39.3605 26.2425 13.2 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 08:12:06 39.3703 26.2455 7.9 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 07:35:58 37.8485 29.6620 17.6 -.- 1.4 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
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