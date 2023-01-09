Çanakkale’de deprem mi oldu? 9 Ocak Ege Denizi depremi merkez üssü ve şiddeti! AFAD SON DEPREMLER

Çanakkale'de deprem mi oldu? AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Ege Denizi, Midilli Adası'nda 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında gerçekleşen deprem sonrası kısa süreli panik yaşandı.

Deprem, saat 11.01'de yerin 12.75 kilometre altında gerçekleşti.

İşte Ege Denizi depremi merkez üssü: