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Beşiktaş'ta 'değnekçi' suçüstü yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.01.2022
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Beşiktaş’ta ’değnekçi’ suçüstü yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince,  Beşiktaş'ta değnekçilik yaptığı belirlenin bir kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

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