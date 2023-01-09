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Son dakika: Türkiye'den Brezilya'daki darbe girişimine tepki! Şiddetle kınıyoruz

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Giriş Tarihi: 09.01.2023 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023
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Son dakika: Türkiye’den Brezilya’daki darbe girişimine tepki! Şiddetle kınıyoruz

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'daki darbe girişimi hakkında açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında, "Brezilya’da Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva liderliğindeki Hükümet, Kongre ve Anayasa Mahkemesi’ne yönelik şiddet eylemlerini kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'da yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.



Yapılan açıklamada, "Brezilya'da Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva liderliğindeki Hükümet, Kongre ve Anayasa Mahkemesi'ne yönelik şiddet eylemlerini kınıyoruz. Ülkede halkın iradesini yansıtan seçimlerin sonuçlarına ve demokratik süreçlere saygılı olunması önem taşımaktadır. Bu eylemler karşısında Devlet Başkanı Lula da Silva Hükümeti ve Brezilya halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade ediyoruz." denildi.

ABD DESTEKLİ GRUPLAR KONGRE BİNASINI BASMIŞTI

Brezilya'da ABD destekli Jair Bolsonaro yanlısı gruplar başkent Brasilia'da yer alan Ulusal Kongre binasını bastı. Sokaklar karıştı, Bolsonaro yanlıları Brezilya ordusuna 'Lula'ya darbe yapın' çağrısında bulundu.



Baskının ardından göstericilere güvenlik görevlileri müdahele etti. Müdahalenin ardından Ulusal Kongre binasının kontrolu geri alındı.

Öte yandan Brezilya Cumhurbaşkanı Lula de Silva 31 Ocak'a kadar "federal müdahale" yetkisi alındığını açıkladı.

Brezilya'da yaşanan olaylar ile Gezi Parkı ihaneti ve 17-25 Aralık kumpası arasındaki benzerlik ise tüm dikkatleri üzerine topladı.

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