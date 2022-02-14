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Son dakika: Kadıköy’de değnekçi suçüstü yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2022
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Son dakika: Kadıköy’de değnekçi suçüstü yakalandı

Son dakika haberine göre İstanbul Kadıköy’de sokak üzerinde değnekçilik yapan bir kişi, sivil trafik ekiplerine suçüstü yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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