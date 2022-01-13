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Beyoğlu'nda değnekçiler polise yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.01.2022
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Beyoğlu’nda değnekçiler polise yakalandı

İstanbul Beyoğlu'nda cadde üzerine ve ara sokaklara park etmek isteyen araç sürücülerinin yanına gelerek otopark ücreti istediği tespit edilen 3 değnekçi polis tarafından gözaltına alındı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

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