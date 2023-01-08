Türkiye'nin "robot askeri" Barkan füze atışıyla hedefi 12'den vurdu
Türk savunma sanayisi bünyesinde çeşitli insansız kara aracı projeleri yürütülürken güdümlü füze atışı yapılan ilk insansız kara aracı Barkan oldu. İnsansız kara aracı Barkan, silahları arasına lazer güdümlü mini füze sistemi Mete'yi ekledi.
Otonom insansız kara araçları, gerek uzaktan yönetilerek gerekse sensör sistemleri sayesinde çevreyi algılayarak keşif, gözetleme ve mühimmat taşıma gibi temel görevleri yerine getirmek üzere askeri birliklere entegre ediliyor. Farklı ihtiyaçlara yönelik çeşitli boyutlarda ve konfigürasyonlarda geliştirilen, "robot asker" olarak da nitelendirilen insansız kara muharebe araçlarına birçok görevi yerine getirebilecek donanımlar kazandırılıyor.
Türk savunma sanayisi bünyesinde çeşitli sorumluluklar üstlenen HAVELSAN da modern harp sahasındaki bu ihtiyaçlardan yola çıkarak insansız kara aracı Barkan'ı tasarlayıp üretti.
Barkan'ın, operasyon başarısının artırılması, kayıpların önlenmesi ve operasyon maliyetlerinin düşürülmesi başta olmak üzere birçok başlıkta güvenlik güçlerinin önemli yardımcısı olması amaçlanıyor.
Barkan'a bugüne kadar ateş gücü oluşturmak için 7,62 milimetre Sarp-L Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi, robotik kol sistemi, keşif-gözetleme görevleri için 3 metre mast sistemi entegre edildi. Barkan, bu görevlerin yanı sıra yaralı taşıma sedyesiyle muharebe sahasındaki askerlerin en düşük riskle kurtarılmasında ya da yük sepetiyle askerler için gerekli malzemelerin ihtiyaç duyulan noktaya güvenle taşınmasında kullanılabilecek.
HAVELSAN, Barkan 1 olarak adlandırılan ilk platformla bir dizi faaliyet gerçekleştirdi. Saha faaliyetleri sonrası alan uzmanları ile yapılan analizler ve istişarelerle ihtiyaç makamının operasyonel konseptine uygun olarak Barkan 2 geliştirildi.
Barkan ortaya çıkmasından kısa süre sonra güvenlik güçlerinin envanterine girmeyi başarırken sözleşmeye bağlı olarak kabul süreçleri devam eden araçlar bulunuyor.
Tüm bu süreçlerin yanında Barkan'a farklı silah sistemlerinin entegrasyonu da sürüyor. Bu çabaların bir parçası olarak ROKETSAN tarafından geliştirilen lazer güdümlü mini füze sistemi Mete, Barkan'ın silah seçenekleri arasında yerini aldı.
Barkan yapılan entegrasyon çalışmasının ardından gerçekleştirilen atış testinde, lazer güdümlü mini füze sistemi Mete ile hedefini başarıyla vurdu. Türk savunma sanayisi bünyesinde çeşitli insansız kara aracı projeleri yürütülürken, bu çalışmayla güdümlü füze atışı yapılan ilk insansız kara aracı Barkan oldu.
Bunun yanında, Barkan'a özel olarak çoklu atış lançeri tasarımı yürütülüyor. Modüler yapıdaki lançer birçok insansız kara aracına entegre edilebilecek.
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