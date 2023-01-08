Türkiye'nin "robot askeri" Barkan füze atışıyla hedefi 12'den vurdu

Barkan'a bugüne kadar ateş gücü oluşturmak için 7,62 milimetre Sarp-L Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi, robotik kol sistemi, keşif-gözetleme görevleri için 3 metre mast sistemi entegre edildi. Barkan, bu görevlerin yanı sıra yaralı taşıma sedyesiyle muharebe sahasındaki askerlerin en düşük riskle kurtarılmasında ya da yük sepetiyle askerler için gerekli malzemelerin ihtiyaç duyulan noktaya güvenle taşınmasında kullanılabilecek.

HAVELSAN, Barkan 1 olarak adlandırılan ilk platformla bir dizi faaliyet gerçekleştirdi. Saha faaliyetleri sonrası alan uzmanları ile yapılan analizler ve istişarelerle ihtiyaç makamının operasyonel konseptine uygun olarak Barkan 2 geliştirildi.