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Saldırı hazırlığındaki 8 PKK'lı terörist öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2023
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Saldırı hazırlığındaki 8 PKK’lı terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı Operasyon bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK'lı terörist tespit edilerek harekete geçildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 8 teröristin öldürüldüğü belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Operasyon bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Tek amacı bulundukları bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG'li teröristi daha hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirdi" denildi.

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