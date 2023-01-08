Yangın mağduru Çetin ailesine yeni evlerinin anahtarını Başkan Erdoğan verdi! Hüseyin Çetin "yapılabileceğini düşünmemiştim" demişti

Hüseyin Çetin, "Yangının ardından bu evlerin yapılabileceğini düşünememiştim ama görüyorum ki karşıdaki ev, benim evim. Size teşekkür ediyorum, sizden Allah razı olsun. Evime bir bakar mısınız, ben bir ömür boyu çalışsam bu evin inşaatını yapamazdım." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın "Evde şimdi ne var?" diye sorduğu Çetin, "Her şey var, sizi bekliyoruz." diyerek Erdoğan'ı kahve içmeye davet etti.