Yangın mağduru Çetin ailesine yeni evlerinin anahtarını Başkan Erdoğan verdi! Hüseyin Çetin "yapılabileceğini düşünmemiştim" demişti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2021'de Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında evini kaybeden Hüseyin Çetin ve eşi Pınar Çetin çiftine yeni evlerinin anahtarını verdi. Başlarda yeni evlerin yapılabileceğini düşünmediğini söyleyen Hüseyin Çetin, sevincini Başkan Erdoğan'la yaşadı.
Manavgat-Akseki'de 2021 yılındaki yangında kaybettiği evinin yenisinin yapılacağına inanmayan Hüseyin Çetin, yeni evine kavuşmasının mutluluğunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile paylaştı.
Çetin, 2021 yılında meydana gelen yangının ardından incelemelerde bulunmak üzere Kalemler Mahallesi'ne giden Erdoğan'a, evinin yandığını ve faizli olarak yeni ev alma imkanı olmadığını söyledi.
Erdoğan, yangında zarar gören evlerin tümünün yeniden yapılacağını ve faiz alınmadan, düşük taksit imkanıyla mağdurlara teslim edileceğini vurguladığında, Çetin bunun olabileceğine ihtimal vermedi.
Başkan Erdoğan, dün Kalemler Mahallesi'nde düzenlenen "Manavgat-Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni"ne katıldı.
"BU EVLERİN YAPILABİLECEĞİNİ DÜŞÜNEMEMİŞTİM"
Burada sahneye çıkan ve Başkan Erdoğan'a "Sayın Cumhurbaşkanım, hoş geldiniz, beni tanıdınız mı?" diye soran Çetin, "Yangın olduğu zaman Kalemlerimize gelmiştiniz. Orada karşılaşmıştık, sizinle konuşmuştum." dedi.
Hüseyin Çetin, "Yangının ardından bu evlerin yapılabileceğini düşünememiştim ama görüyorum ki karşıdaki ev, benim evim. Size teşekkür ediyorum, sizden Allah razı olsun. Evime bir bakar mısınız, ben bir ömür boyu çalışsam bu evin inşaatını yapamazdım." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın "Evde şimdi ne var?" diye sorduğu Çetin, "Her şey var, sizi bekliyoruz." diyerek Erdoğan'ı kahve içmeye davet etti.
Çetin, yangının ardından bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan da köylerine konak yapılmasını istediğini hatırlatarak, bunun da inşa edilmesinden dolayı teşekkür etti.
"AK Parti dürüstlüktür, AK Parti söz verdiği zaman sözü yerine getirendir." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, Çetin'in evini ziyaret edeceklerini söyledi.
Daha sonra Başkan Erdoğan, Çetin ailesine yeni inşa edilen konutlarının anahtarını teslim etti.
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