08 Ocak 2023, Pazar
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HDP bölündü: Gündüz 'kendi adayımızı çıkarıyoruz' akşam 'ortak aday' dediler
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, 6'lı masadaki ittifak ortaklarına rest çekerek, "Seçimlere kendi adayımızla gireceğiz" ifadelerini kullandı. HDP'nin Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ise, genel başkanlarının aksine ifadeleri dile getirdi. Ortak aday fikrine sıcak baktıklarını söyleyen Oluç, "Bizle müzakere edilirse ortak bir adayda elbette buluşmak isteriz." diyerek HDP'deki bölünmeyi itiraf etti.