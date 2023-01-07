Türkiye’nin yeni Suriye politikası ABD’nin gündeminde! Bloomberg’den dikkat çeken analiz: Türkiye zafer kazanacak

"BÖLGE ABD'NİN KONTROLÜNDEN ÇIKTI"

ABD merkezli gazete, Ankara'nın Şam ile kurduğu ilişkilerin "Rusya'nın Orta Doğu'daki rolünü güçlendireceğini ve ABD'nin Suriye'den çekilmesi üzerinde baskı oluşturacağını" belirtti. Yapılan analizde, "ABD'nin oradaki varlığının gereksiz ve haksız olduğunu anlaması gerekiyor. Bugün bölge ülkeleri, giderek ABD'den bağımsız hareket ediyor." yorumları da öne çıktı.

"ABD'nin bölgedeki varlığının gereksiz ve haksız olduğunu anlaması gerektiği"ni belirten Bloomberg, Türkiye'nin Suriye açılımının ABD üzerinde ciddi bir baskı oluşturacağını vurguladı.

"TÜRKİYE'Yİ OPERASYONSUZ BİR ZAFER BEKLİYOR"

ABD'nin destek verdiği YPG terör örgütüne karşı yeni operasyonların sinyalini veren Türkiye'nin, 30 kilometre derinlikte güvenli bölge kurma adına teröristlerden geri çekilmesini istediğini, aksi takdirde askeri operasyon düğmesine basacağını yüksek sesle dile getirdiğini vurgulayan Bloomberg, konuyla ilgili de önemli bir tespitte bulundu.

"ABD'nin bölgedeki varlığının gereksiz ve haksız olduğunu anlaması gerektiği"ni belirten Bloomberg, Türkiye'nin Suriye açılımının ABD üzerinde ciddi bir baskı oluşturacağını vurguladı.

"TÜRKİYE'Yİ OPERASYONSUZ BİR ZAFER BEKLİYOR"

ABD'nin destek verdiği YPG terör örgütüne karşı yeni operasyonların sinyalini veren Türkiye'nin, 30 kilometre derinlikte güvenli bölge kurma adına teröristlerden geri çekilmesini istediğini, aksi takdirde askeri operasyon düğmesine basacağını yüksek sesle dile getirdiğini vurgulayan Bloomberg, konuyla ilgili de önemli bir tespitte bulundu.