CHP’nin tacizci başkanı Rasim Yüksel’den skandal sözler: Bebeğim bir sorun mu var? | Genç kıza kabusu yaşattı

NÜFUZUNU KULLANARAK CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

Genel yayın yönetmeni Deniz A.'nın ifadesinde genç kadının mesajlarına görmeden cevap yazdığını söylediği anlatılan iddianamede, sunucu ile aynı iş yerinde çalışan Ahmet İ.'nin de ifadesi alındı. Ahmet İ., yöneticisinin çalışma arkadaşı kadın hakkında "Bu kız kendisini ne sanıyor, Rasim ile baş edebileceğini mi sanıyor, bunu ispat edemez" şeklinde ifade vermesi dikkat çekti.

Taciz mağduru kadının ablası da soruşturma kapsamında ifade verdi. Z.E.K.'nin ablası, olay günü kardeşinin kendisini endişeli bir ses tonuyla arayıp tacize uğradığını söylediği aktarıldı. Savcılık, tüm bu ifadeler dikkate alındığında müştekinin beyanına üstünlük tanındığını ve şüpheli Rasim Yüksel'in müşteki üzerinde nüfuzunu kullanarak vücudunun çeşitli bölgelerini ellediği, öpmeye çalıştığı bu suretle cinsel saldırıda bulunduğunun altını çizdi.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel hakkında "basit cinsel saldırı" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.