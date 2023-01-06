Rus Gazeteci Kirill Krivoşoyev A Haber’de konuştu: 2022’nin kazananı Başkan Erdoğan! Barış anlaşması İstanbul’da imzalanacak

Kirill Krivoşoyev, "Sadece Başkan Erdoğan Putin ve Zelenskiy arasında arabulucu olabilir. Görüşmeler şu anda çok olumlu seyir etmese de, her halükarda Başkan Erdoğan dışında başka bir isim düşünmemiz mümkün değil." cümlesini kurdu.

MAKALE KALEME ALDI

Ayrıca Kirill Krivoşoyev, Başkan Erdoğan ile ilgili Rus Kommersant gazetesinde dikkat çeken bir makalede de kaleme aldı.