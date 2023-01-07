İYİ Parti'de Kemal Kılıçdaroğlu çatlağı! Destek açıklaması geldi: sıcak bakarım
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, katıldığı bir televizyon programında parti içindeki Kılıçdaroğlu çatlağını gözler önüne serdi. Daha önce birçok İYİ Partili tarafından veto edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Usta, "Ben Kemal Bey'in adaylığına sıcak bakarım" dedi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, katıldığı bir canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına destek verdi. Usta, "Ben Kemal Bey'e sıcak bakarım." dedi Daha önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına mesafeli açıklamalar yapmış, 'Kazanacak aday' vurgusunda bulunmuştu. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı sahaya sürmek isteyen Akşener, Kılıçdaroğlu'nun 'İç işlerimize karışma' tepkisi ile karşılaşmıştı. Yine İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sert sözlerle karşı çıkmıştı.
İYİ PARTİLİ USTA: BEN KEMAL BEY'E SICAK BAKARIM
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, TV100'de katıldığı programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin soruya da yanıt verdi. Usta, diğer birçok İYİ Partili isimden ayrışarak, Kılıçdaroğlu ismine açıktan destek verdi.
Usta, "Ben Kemal Bey'e sıcak bakarım." dedi.
İYİ PARTİ KILIÇDAROĞLU İSMİNE MESAFELİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce birçok kez Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini dile getirdi. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kılıçdaroğlu'na 6'lı masadaki ortağı İYİ Parti'den birçok kez veto geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e birçok kez 'Kılıçdaroğlu'nıun adaylığına nasıl bakıyorsunuz?' sorusu soruldu. Akşener, her defasında ya konuyu değiştirdi ya da veto edercesine ifadeler kullandı.
Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Saraçhane'de deyim yerindeyse aday ilan ederken, Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu frenlemişti. Yine Akşener, İmamoğlu ve Yavaş isimlerinin ortaya gelmesi halinde, 'Hayır' demeyeceklerini de birçok kez ilan etmişti.
Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin bu hamlesine, 'İç işlerimize kimse karışmasın' sözleri ile rest çekmişti.
"KILIÇDAROĞLU'NDAN ENDİŞE DUYUYORUZ"
Yine İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, çok net ifadeler ile Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması gerektiğini belirtmişti. Ağıralioğlu'nun Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi duyuyoruz." sözleri iki parti arasında çatışma çıkarmıştı.
Ağıralioğlu, "Tayyip beyin en çok görmek istediği aday kim efendim? Konuşmalarından çıkardığımız yıllardır ısrarla ve inatla sayın Kılıçdaroğlu'nu karşısında görmek istiyor. Ben bu eleştirinin merkezine oturacak olsam, böyle bir eleştiride kaygıda niye bulunayım ki? Tayyip beyin en çok görmek istediği aday sayın Kılıçdaroğlu ise benim sizin dediğiniz ithamı sağlayacak olan şey nedir? Hiç itiraz etmemek. Halbuki ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum. Diyorum ki acaba bu seçmen isteksizliğini göz ardı etmesek mi? Bunu görmemiz lazım. Muhalefette en tehlikeli duygu 'Tayyip Erdoğan'a karşı kimi koysak alırız' gibi bir kibir. Bu masanın etrafında toplandığı şuuru kaybettirecek girdaba sokar." derken, Altay, Akşener'e, "Kulağını çekin" şeklinde seslenmişti.
Yine birçok İYİ Partili isim Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişe duyduklarını açıklamıştı. Erhan Usta'nın açıklaması parti içinde Kılıçdaroğlu'na destek veren isimlerin de olduğunu gözler önüne serdi.
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