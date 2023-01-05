Muharrem İnce’den Kemal Kılıçdaroğlu’na ’danışman’ tepkisi: Utanmıyor musunuz?

MUHARREM İNCE'DEN KILIÇDAROĞLU'NA SALVOLAR: "UTANMIYOR MUSUNUZ?"

Geçtiğimiz yıllarda CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, yaşananlara sert şekilde tepki gösterdi.

İnce tepkisini, "Bayrak kaldıran danışmanlar var. Utanmıyor musunuz lan siz? Türk Bayrağı'nı kaldıranları kendinize danışman yapıyorsunuz. İyi ki de gitmişim CHP'den. Sizle mi beraber olacağım?" ifadeleriyle dile getirdi.