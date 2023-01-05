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Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'danışman' tepkisi: Utanmıyor musunuz?

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Giriş Tarihi: 05.01.2023 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023
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Muharrem İnce’den Kemal Kılıçdaroğlu’na ’danışman’ tepkisi: Utanmıyor musunuz?

CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, eski partisini sert sözlerle hedef aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi'nin verdiği bir röportajda, parti genel merkezindeki Türk bayraklarını kaldırtmasına tepki gösteren İnce, "Bayrak kaldıran danışmanlar var. Utanmıyor musunuz lan siz? Türk Bayrağı'nı kaldıranları kendinize danışman yapıyorsunuz. İyi ki de gitmişim CHP'den. Sizle mi beraber olacağım?" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi, CHP Genel Merkezi'nde Erbil merkezli Rudaw'a röportaj vermişti.

Katıldığı röportajda, CHP'nin 'özerklik' planından bahseden ve 'Kuzey Kürdistan' ifadelerini kullanan Elçi'nin skandal sözleri gündemi bir hayli meşgul etmişti.

TÜRK BAYRAKLARINI KALDIRDILAR

Elçi'nin söz konusu röportajı gerçekleştirirken CHP Genel Merkezi'nde bulunan Türk bayraklarını kaldırttığı ortaya çıkmıştı.

MUHARREM İNCE'DEN KILIÇDAROĞLU'NA SALVOLAR: "UTANMIYOR MUSUNUZ?"

Geçtiğimiz yıllarda CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, yaşananlara sert şekilde tepki gösterdi.

İnce tepkisini, "Bayrak kaldıran danışmanlar var. Utanmıyor musunuz lan siz? Türk Bayrağı'nı kaldıranları kendinize danışman yapıyorsunuz. İyi ki de gitmişim CHP'den. Sizle mi beraber olacağım?" ifadeleriyle dile getirdi.

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