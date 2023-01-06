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Jandarmadan film gibi operasyon! Kıyafet değiştirip suçüstü yakaladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.01.2023 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023
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Jandarmadan film gibi operasyon! Kıyafet değiştirip suçüstü yakaladı

Iğdır’da jandarma ekipleri, sınır hattında 6 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenler gibi giyinip önlem alan sivil jandarma ekipleri, kendilerini batı illerine götürmeye gelen 2 organizatörü de suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı.

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