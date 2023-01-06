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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros'a tepki

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Giriş Tarihi: 06.01.2023 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros’a tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un Keçi Adası'nda Yunanistan bayrağı ile Bodrum'a karşı poz vermesine tepki gösterdi.

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