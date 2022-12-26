Bakan Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Depo Sahası açılışında konuştu! Muhalefete gönderme

DEVAM EDEN DEMİR YOLU YATIRIM BÜTÇEMİZ 27 MİLYAR DOLAR

Adil Karaismailoğlu, 12 ilde toplam 819 kilometre şehir içi raylı sistem hattının işletme altında olduğunu, bunun 345 kilometreden fazlasını Bakanlığın inşa ettiğini belirterek, "152,2 kilometrede inşa çalışmalarımız sürüyor. Tabii ki durmayacağız. Çünkü bizim kitabımızda durmak yok. Şehir içi raylı sistemler ile birlikte devam eden demir yolu yatırım bütçemiz 27 milyar dolara ulaşmıştır." dedi.

Ulaştırma 2053 Vizyonu çerçevesinde mobilite, lojistik ve dijitalleşme odağındaki projeleri birer birer hayata geçirdiklerini anlatan Karaismailoğlu, İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donattıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, 2 Ekim'de Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nı hizmete açtıklarını hatırlatarak, megakentte 96 kilometre uzunluğundaki 6 hatta 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.

Şu an İstanbul'un raylı sistem ağının 270 kilometre olduğunu, yapımı devam eden projeler bittiğinde bu rakamı 366 kilometreye yükselteceklerini aktaran Karaismailoğlu, "Bu bizim için büyük bir gurur ve biz İstanbul'da kentsel hareketliliği teşvik edecek, insanımızı aktif hareketliliğe, toplu taşıma ve diğer temiz, akıllı ulaşım çözümlerine yönlendirecek çalışmalarımıza da devam edeceğiz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, sinyalizasyon sertifika süreci devam eden Kağıthane-İstanbul Havalimanı Hattı'nı önümüzdeki günlerde açacaklarını bildirdi.

2023'TE İSTANBUL DIŞINDA 3 RAYLI SİSTEM HİZMETE AÇILACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı hattında 300'den fazla yerli üretici ile Bakanlığın uzman heyetinin teker teker görüştüğünü ve araçların nasıl yerlileştirileceğini çalıştıklarını ifade ederek, "Bu projede hizmet edecek araçlar yüzde 60 yerli üretim şartını sağlayacak. İlk defa bu projede, motoru yerli olarak üretilmiş metro trenleri İstanbul'da hizmet verecek. İlk defa yerli ve milli imkanlarla, Bakanlığımızca desteklenen bir proje ile ASELSAN tarafından geliştirilen sinyalizasyon sistemi metro hattımızda kullanılacak. Ayrıca, İstanbul'un dışında 2023 yılı içerisinde ülkemize 3 yeni raylı sistem hattı daha kazandıracağız. Ankara'da AKM-Gar-Kızılay Metrosu, Kayseri'de Anafartalar-HT Tramvay Hattı, Kocaeli'de, Gebze Sahil-Darıca OSB metrosunun ilk etabını da 2023 içerisinde açacağız." şeklinde konuştu.