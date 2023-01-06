İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katıldı! İlçe Meclisinde dengeleri değiştiren ayrılık...
İYİ Parti Merkezefendi Belediye Meclis Üyesi Mustafa Bozkurt partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. AK Parti ailesine katıldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Bozkurt "2023 seçimlerinde AK Parti ve Cumhur ittifakı için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
İYİ Parti Merkezefendi Belediye Meclis Üyesi Mustafa Bozkurt, partisinden istifa edip AK Parti saflarına dahil oldu.
"TEK DEVLET TEK VATAN TEK MİLLET TEK BAYRAK"
AK Parti Denizli İl Başkanı Güngör, İyi Parti'den ayrılıp AK Parti'ye üye olan Merkezefendi Belediye Meclis Üyesi Mustafa Bozkurt'a rozetini taktı. Başkan Güngör, "Birlik, beraberlik ve kardeşlikle yoğrulmuş bir davaya inanmışların oluşturduğu 'Tek Devlet Tek Vatan Tek Millet Tek Bayrak' diyerek davası Türkiye'nin bütünlüğü olan bir aileye katıldığı için Mustafa Bozkurt kardeşimize hoş geldin diyoruz. Partimize katılımı hayırlara vesile olsun" dedi.
"AK PARTİ GRUBU, EN FAZLA MECLİS ÜYESİNE SAHİP PARTİ OLMUŞTUR"
İyi Parti Merkezefendi Belediye Meclis Üyesi Mustafa Bozkurt'un AK Parti'ye katılımıyla Merkezefendi Belediyesi'nde AK Parti Belediye Meclisinde Meclis üye sayısını 11'den 12'ye çıktığını belirten Başkan Güngör, "Sayısal olarak mecliste AK Parti Grubu, en fazla meclis üyesine sahip parti olmuştur. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde, milletimizin teveccühü ile bir kez daha Cumhur İttifakı kazanacak. Daha sonra ise Merkezefendi Belediyesi tekrardan AK Partili bir Belediye Başkanına sahip olacaktır. Bizler inanıyoruz ki 2023 seçimlerinde kazanan milletimiz, kazanan AK Parti'miz olacaktır. Bu duygu ve düşünceler ile AK Parti'ye katılım sağlayan Mustafa Bozkurt'a hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.
"ÇOK MUTLUYUM"
İyi Parti'den ayrılıp, AK Parti'ye üye olan Merkezefendi Belediye Meclis Üyesi Mustafa Bozkurt ise AK Parti ailesine katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, 2023 seçimlerinde AK Parti ve Cumhur ittifakı için çalışmaya devam edeceğini bildirdi.
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