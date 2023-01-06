Ankara’da ulaşıma bir zam daha! CHP’li Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın indirim vaatleri zam olarak dönüyor

Bu konunun otobüs filosundaki yakıt seçeneği açısından sadece Ankara Büyükşehir Belediyesini ilgilendirdiği belirtilen açıklamada, "Şu anda tam bilet 6,5 TL, öğrenci bileti 3,5 TL, öğrenci abonmanı ise aylık 90 TL'dir. Bu koşullarda tam biletin 9,5 TL, öğrenci biletinin 4,75 TL, öğrenci abonmanının ise aylık sınırsız 140 TL olması ilk UKOME toplantısında gündeme alınacaktır." ifadesine yer verildi.